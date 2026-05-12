Viele Stars, keine Hollywood-Studios: Cannes-Festival beginnt

Eye HaÃ¯dara

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Viele internationale Stars und eine starke deutsche PrÃ¤senz prÃ¤gen das diesjÃ¤hrige Filmfestival von Cannes, das am Abend mit einer Gala beginnt. Die franzÃ¶sisch-malische Schauspielerin Eye HaÃ¯dara moderiert die ErÃ¶ffnungsfeier, bei der der fÃ¼r seine "Herr der Ringe"-Trilogie bekannte neuseelÃ¤ndische Regisseur Peter Jackson eine Ehrenpalme verliehen bekommt.Â



Unter den 22 Filmen, die im Wettbewerb um die Goldene Palme antreten, sind drei deutschsprachige: Die Regisseurin Valeska Grisebach stellt ihren Film "Das getrÃ¤umte Abenteuer" vor, der in der Grenzregion zwischen Bulgarien, Griechenland und der TÃ¼rkei spielt.Â



Die Ã–sterreicherin Marie Kreutzer hat fÃ¼r ihren Film "Gentle Monster" auch franzÃ¶sische Stars wie LÃ©a Seydoux und Catherine Deneuve gewonnen. Und der polnische Filmemacher Pawel Pawlikowski erzÃ¤hlt in seinem Schwarz-WeiÃŸ-Film "Vaterland" die RÃ¼ckkehr des Schriftstellers Thomas Mann mit seiner Tochter Erika 1949 aus den USA nach Deutschland. Die Hauptrollen spielen Hanns Zischler, Sandra HÃ¼ller und August Diehl.



Der Schauspieler Lars Eidinger spielt gleich in zwei Filmen mit: Im Wettbewerbsfilm "Moulin" Ã¼ber den franzÃ¶sischen WiderstandskÃ¤mpfer Jean Moulin spielt er den Gestapo-Chef Klaus Barbie, und im Film "Heimsuchung" des Regisseurs Volker SchlÃ¶ndorff, der Verfilmung eines Romans von Jenny Erpenbeck, ist er in einer der Hauptrollen zu sehen.Â



Obwohl die groÃŸen Hollywoodstudios dieses Mal fehlen, werden zahlreiche Stars aus den USA erwartet, unter ihnen Adam Driver, Demi Moore, Kristen Stewart und Barbra Streisand. Schauspieler und Hobbypilot John Travolta stellt seinen ersten Film als Regisseur vor, Ã¼ber den ersten Nachtflug eines Jungen, der zugleich den Beginn seiner Leidenschaft fÃ¼r das Fliegen erzÃ¤hlt.Â



Auf dem roten Teppich wird zudem vielÂ internationale Prominenz erwartet, darunter PenÃ©lope Cruz, Marion Cotillard und Pedro AlmodÃ³var. Der iranische Regisseur Asghar Farhadi hat fÃ¼r seinen Film "Histoires parallÃ¨les" (Parallele Geschichten) die Schauspielerinnen Isabelle Huppert und Virginie Efira verpflichtet. Sein Landsmann Jafar Panahi hatte im vergangenen Jahr die Goldene Palme fÃ¼r den Film "Ein einfacher Unfall" gewonnen.Â



Festivalchef Thierry FrÃ©maux bekrÃ¤ftigte kurz vor Beginn des Festivals seine Ablehnung einer Frauenquote fÃ¼r die Wettbewerbsfilme. In diesem Jahr sind lediglich fÃ¼nf der 22 Filme von Regisseurinnen, was Kritik ausgelÃ¶st hatte. FrÃ©maux verwies darauf, dass zumindest die Jurys und die Festivalleitung paritÃ¤tisch besetzt seien. Auf dem diesjÃ¤hrigen Festivalplakat ist eine Szene aus dem feministischen Roadmovie "Thelma und Louise" zu sehen, was das Kollektiv 50/50, das fÃ¼r die Gleichstellung der Frauen in der Filmindustrie eintritt, als heuchlerisch angeprangert hatte.Â



Das Fehlen der groÃŸen Hollywoodstudios wie Universal, Warner und Disney bei dem diesjÃ¤hrigen Festival erklÃ¤ren Experten mit einer abnehmenden Risikobereitschaft: Anstatt sich der Gefahr schlechter Festival-Kritiken auszusetzen, setzen die Studios zunehmend auf PR durch Influencer in Online-Netzwerken.Â



Zu dem internationalen Filmfestival, das bis zum 23. Mai an der sÃ¼dfranzÃ¶sischen CÃ´te d'Azur stattfindet, sind etwa 40.000 Teilnehmer angemeldet. Anders als auf der Berlinale sind die meisten Filme nur fÃ¼r registrierte Teilnehmer zugÃ¤nglich. Als ErÃ¶ffnungsfilm wird die franzÃ¶sische KomÃ¶die "La VÃ©nus Electrique" (Die elektrische Venus) gezeigt, die Ende der 20er Jahre in Paris spielt.