Wirtschaft

ZEW-Konjunkturerwartungen hellen sich auf

  • dts - 12. Mai 2026, 11:17 Uhr
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ZEW (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Mannheim (dts Nachrichtenagentur) - Die ZEW-Konjunkturerwartungen fÃ¼r Deutschland haben sich in der Umfrage vom Mai 2026 wieder aufgehellt. Sie liegen mit -10,2 ZÃ¤hlern um 7,0 Punkte Ã¼ber dem Vormonatswert, wie das Zentrum fÃ¼r EuropÃ¤ische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag in Mannheim mitteilte.

Die EinschÃ¤tzung der aktuellen konjunkturellen Lage erfÃ¤hrt hingegen einen RÃ¼ckgang. Der Lageindikator fÃ¼r Deutschland liegt mit -77,8 Punkten um 4,1 Punkte unter dem Vormonatswert.

"Die Erwartungen hellen sich auf, verbleiben aber im negativen Bereich", kommentierte ZEW-PrÃ¤sident Achim Wambach die aktuellen Ergebnisse. Die Experten erhofften auf ein baldiges Ende des Iran-Kriegs, erklÃ¤rte er. "Die schwache Industrieproduktion, steigende Energiepreise und eine Inflationsrate oberhalb der Zwei-Prozent-Marke belasten die deutsche Wirtschaft jedoch weiterhin. FÃ¼r die zweite JahreshÃ¤lfte 2026 zeichnet sich ein vorsichtiges Erholungspotenzial ab, sofern der Nahost-Konflikt abklingt und die staatlichen Konjunkturimpulse ihre Wirkung entfalten."

Die VerÃ¤nderungen der Salden der unterschiedlichen Wirtschaftszweige ergeben ein gemischtes Bild, teilte das Wirtschaftsforschungsinstitut mit. Der Saldo der Automobilbranche verschlechtert sich demnach substanziell und liegt bei -57,2 Punkten (-13,0 Punkte gegenÃ¼ber dem Vormonat). Auch der Maschinenbau verzeichnet ein Minus im Mai: der Index liegt bei -32,1 Punkten (-9,2 Punkte gegenÃ¼ber April). Der Saldo der privaten Nachfrage fÃ¤llt mit -41,6 Punkten weiter ins Negative (-8,2 Punkte gegenÃ¼ber April).

Doch einige Branchen erfahren laut ZEW eine Verbesserung im Mai. Insbesondere hellen sich die Aussichten fÃ¼r die Informationstechnologien um 12,1 Punkten auf (Saldo bei 56,6 Punkten). Die Metallproduktion und die Baubranche verzeichnen ebenfalls Anstiege.

Die Erwartungen fÃ¼r die Eurozone verzeichnen einen krÃ¤ftigen Anstieg im Mai. Der Index liegt um 11,3 Punkte hÃ¶her als noch im April bei einem Saldo von -9,1 Punkten. Die Bewertung der Lage verbessert sich marginal. Diese liegt mit -41,4 Punkten um 1,6 Punkte Ã¼ber dem Vormonatswert.

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