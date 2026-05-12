Nutzung von Artikeln durch Onlinedienste: EU-LÃ¤nder dÃ¼rfen Verlage unterstÃ¼tzen

Im Streit Ã¼ber die Nutzung von Presseartikeln durch Onlinedienste hat der EuropÃ¤ische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg Verlagen den RÃ¼cken gestÃ¤rkt. EU-Staaten dÃ¼rfen die Presse gegenÃ¼ber digitalen Dienstleistern unterstÃ¼tzen und eine angemessene VergÃ¼tung fÃ¼r Medienunternehmen vorsehen, wie der EuGH am Dienstag entschied. In dem Fall ging es um Regelungen aus Italien; geklagt hatte Meta. (Az. C-797/23)
Mit der Urheberrechtsreform von 2019 verpflichtete die EU Unternehmen wie Meta oder Google dazu, Presseverlage fÃ¼r die Ãœbernahme ihrer Inhalte angemessen zu bezahlen. Artikel sind im Internet zwei Jahre lang geschÃ¼tzt.Â Alle EU-LÃ¤nder fÃ¼hrten entsprechende Regelungen ein; in Deutschland ist der Schutz im Urheberrechtsgesetz verankert.Â
Verlage haben demnach das ausschlieÃŸliche Recht, ihre Artikel im Internet zugÃ¤nglich zu machen. Ausgenommen sind einzelne WÃ¶rter und kurze AuszÃ¼ge, die kostenlos genutzt werden kÃ¶nnen.Â
In Italien wurde ein Anspruch auf angemessene VergÃ¼tung fÃ¼r Verlage gesetzlich festgelegt. Onlinedienste mÃ¼ssen mit den Verlagen verhandeln und dÃ¼rfen die Sichtbarkeit der Suchergebnisse in dem Zeitraum nicht einschrÃ¤nken. Sie mÃ¼ssen auÃŸerdem die notwendigen Daten zur VerfÃ¼gung stellen. Wenn sich beide Seiten nicht einigen, legt die KommunikationsbehÃ¶rde die Bezahlung fest. 2023 bestimmte die BehÃ¶rde Referenzkriterien fÃ¼r eine angemessene VergÃ¼tung.
Gegen diesen Beschluss klagte Meta in Italien. Das Unternehmen sieht die unternehmerische Freiheit verletzt. Das italienische Gericht befragte den EuGH dazu.Â Dieser erklÃ¤rte nun, dass ein Anspruch von Verlagen auf angemessene VergÃ¼tung zulÃ¤ssig sei - wenn das die wirtschaftliche Gegenleistung fÃ¼r die Erlaubnis zur Online-Nutzung der VerÃ¶ffentlichungen sei.
Verlage mÃ¼ssen demnach die Erlaubnis auch verweigern oder kostenlos erteilen kÃ¶nnen. Wenn der Onlinedienst die Artikel aber nicht nutze, dÃ¼rfe ihm keine Zahlung auferlegt werden. Das italienische Gericht muss prÃ¼fen, ob die italienischen Vorschriften die Voraussetzungen erfÃ¼llen.
Italien darf digitale Dienstleister dem Urteil zufolge auch zu Verhandlungen mit den Verlagen unter den festgelegten Bedingungen verpflichten. So kÃ¶nne sichergestellt werden, dass die Verhandlungen fair verliefen, erklÃ¤rte der EuGH.Â Denn nur die Onlinedienste kÃ¶nnten erwartete Einnahmen beurteilen. Auch die Befugnisse der BehÃ¶rde seien zulÃ¤ssig.
Solche Verpflichtungen, die den Schutz der Verlage stÃ¤rken, ermÃ¶glichen dem EuGH zufolge ein angemessenes Gleichgewicht zwischen der unternehmerischen Freiheit und dem Recht des geistigen Eigentums sowie auf Freiheit und PluralitÃ¤t der Medien. Ãœber den konkreten Fall entschied der EuGH nicht. Das tut nun das italienische Gericht. Es ist dabei an die Rechtsauffassung des EuGH gebunden.
Wirtschaft
Nutzung von Artikeln durch Onlinedienste: EU-LÃ¤nder dÃ¼rfen Verlage unterstÃ¼tzen
- AFP - 12. Mai 2026, 11:09 Uhr
Im Streit Ã¼ber die Nutzung von Presseartikeln durch Onlinedienste hat der EuropÃ¤ische Gerichtshof Verlagen den RÃ¼cken gestÃ¤rkt. EU-LÃ¤nder dÃ¼rfen die Presse gegenÃ¼ber Onlinediensten unterstÃ¼tzen und eine angemessene VergÃ¼tung fÃ¼r Verlage vorsehen.
Im Streit Ã¼ber die Nutzung von Presseartikeln durch Onlinedienste hat der EuropÃ¤ische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg Verlagen den RÃ¼cken gestÃ¤rkt. EU-Staaten dÃ¼rfen die Presse gegenÃ¼ber digitalen Dienstleistern unterstÃ¼tzen und eine angemessene VergÃ¼tung fÃ¼r Medienunternehmen vorsehen, wie der EuGH am Dienstag entschied. In dem Fall ging es um Regelungen aus Italien; geklagt hatte Meta. (Az. C-797/23)
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