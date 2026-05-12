Wirtschaft

Nutzung von Artikeln durch Onlinedienste: EU-LÃ¤nder dÃ¼rfen Verlage unterstÃ¼tzen

  • AFP - 12. Mai 2026, 11:09 Uhr
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Zeitungsleser in Venedig
Bild: AFP

Im Streit Ã¼ber die Nutzung von Presseartikeln durch Onlinedienste hat der EuropÃ¤ische Gerichtshof Verlagen den RÃ¼cken gestÃ¤rkt. EU-LÃ¤nder dÃ¼rfen die Presse gegenÃ¼ber Onlinediensten unterstÃ¼tzen und eine angemessene VergÃ¼tung fÃ¼r Verlage vorsehen.

Im Streit Ã¼ber die Nutzung von Presseartikeln durch Onlinedienste hat der EuropÃ¤ische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg Verlagen den RÃ¼cken gestÃ¤rkt. EU-Staaten dÃ¼rfen die Presse gegenÃ¼ber digitalen Dienstleistern unterstÃ¼tzen und eine angemessene VergÃ¼tung fÃ¼r Medienunternehmen vorsehen, wie der EuGH am Dienstag entschied. In dem Fall ging es um Regelungen aus Italien; geklagt hatte Meta. (Az. C-797/23)

Mit der Urheberrechtsreform von 2019 verpflichtete die EU Unternehmen wie Meta oder Google dazu, Presseverlage fÃ¼r die Ãœbernahme ihrer Inhalte angemessen zu bezahlen. Artikel sind im Internet zwei Jahre lang geschÃ¼tzt.Â Alle EU-LÃ¤nder fÃ¼hrten entsprechende Regelungen ein; in Deutschland ist der Schutz im Urheberrechtsgesetz verankert.Â 

Verlage haben demnach das ausschlieÃŸliche Recht, ihre Artikel im Internet zugÃ¤nglich zu machen. Ausgenommen sind einzelne WÃ¶rter und kurze AuszÃ¼ge, die kostenlos genutzt werden kÃ¶nnen.Â 

In Italien wurde ein Anspruch auf angemessene VergÃ¼tung fÃ¼r Verlage gesetzlich festgelegt. Onlinedienste mÃ¼ssen mit den Verlagen verhandeln und dÃ¼rfen die Sichtbarkeit der Suchergebnisse in dem Zeitraum nicht einschrÃ¤nken. Sie mÃ¼ssen auÃŸerdem die notwendigen Daten zur VerfÃ¼gung stellen. Wenn sich beide Seiten nicht einigen, legt die KommunikationsbehÃ¶rde die Bezahlung fest. 2023 bestimmte die BehÃ¶rde Referenzkriterien fÃ¼r eine angemessene VergÃ¼tung.

Gegen diesen Beschluss klagte Meta in Italien. Das Unternehmen sieht die unternehmerische Freiheit verletzt. Das italienische Gericht befragte den EuGH dazu.Â Dieser erklÃ¤rte nun, dass ein Anspruch von Verlagen auf angemessene VergÃ¼tung zulÃ¤ssig sei - wenn das die wirtschaftliche Gegenleistung fÃ¼r die Erlaubnis zur Online-Nutzung der VerÃ¶ffentlichungen sei.

Verlage mÃ¼ssen demnach die Erlaubnis auch verweigern oder kostenlos erteilen kÃ¶nnen. Wenn der Onlinedienst die Artikel aber nicht nutze, dÃ¼rfe ihm keine Zahlung auferlegt werden. Das italienische Gericht muss prÃ¼fen, ob die italienischen Vorschriften die Voraussetzungen erfÃ¼llen.

Italien darf digitale Dienstleister dem Urteil zufolge auch zu Verhandlungen mit den Verlagen unter den festgelegten Bedingungen verpflichten. So kÃ¶nne sichergestellt werden, dass die Verhandlungen fair verliefen, erklÃ¤rte der EuGH.Â Denn nur die Onlinedienste kÃ¶nnten erwartete Einnahmen beurteilen. Auch die Befugnisse der BehÃ¶rde seien zulÃ¤ssig.

Solche Verpflichtungen, die den Schutz der Verlage stÃ¤rken, ermÃ¶glichen dem EuGH zufolge ein angemessenes Gleichgewicht zwischen der unternehmerischen Freiheit und dem Recht des geistigen Eigentums sowie auf Freiheit und PluralitÃ¤t der Medien. Ãœber den konkreten Fall entschied der EuGH nicht. Das tut nun das italienische Gericht. Es ist dabei an die Rechtsauffassung des EuGH gebunden.

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