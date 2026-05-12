Monopolkommission: Tankrabatt wird inzwischen "weitgehend" weitergegeben

TanksÃ¤ule an der Autobahn bei MÃ¼nster

Der staatliche Tankrabatt von fast 17 Cent wird laut einer Untersuchung der Monopolkommission 'nach anfÃ¤nglicher VerzÃ¶gerung' inzwischen weitgehend an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben. Darauf deuteten die ersten Daten hin.

Der staatliche Tankrabatt von fast 17 Cent wird laut einer Untersuchung der Monopolkommission "nach anfÃ¤nglicher VerzÃ¶gerung" inzwischen weitgehend an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben. Darauf deuteten die Daten aus der ersten Woche nach EinfÃ¼hrung des Rabatts hin, erklÃ¤rte die Kommission am Dienstag. Sie kritisierte aber erneut "fortbestehende Wettbewerbsprobleme" auf der GroÃŸhandelsebene in Deutschland.Â



In den ersten Tagen nach dem 1. Mai sei die Steuersenkung von 16,7 Cent zunÃ¤chst nur unvollstÃ¤ndig weitergegeben worden, erklÃ¤rte die Monopolkommission. Im Lauf der ersten Woche hÃ¤tten sich die Preise jedoch der vollstÃ¤ndigen Weitergabe angenÃ¤hert. "Der erhebliche mediale und politische Druck dÃ¼rfte dazu beigetragen haben", kommentierte die Kommission. Sie betont, dass die vorliegenden Ergebnisse auf Daten aus wenigen Tagen beruhen und daher vorlÃ¤ufig sind. Eine belastbare Bewertung werde erst auf Grundlage eines lÃ¤ngeren Beobachtungszeitraums mÃ¶glich sein.



Auch die ZwÃ¶lf-Uhr-Regelung, die seit dem 1. April gilt, will die Monopolkommission noch nicht abschlieÃŸend bewerten, sie fÃ¼hrte aber zunÃ¤chst wohl zu Preissteigerungen. In der ersten Woche nach EinfÃ¼hrung der Regel war Sprit in Deutschland noch teurer als in Frankreich - nach rund einer Woche sei der Preisunterschied auf sein vorheriges Niveau zurÃ¼ckgegangen.



Die Monopolkommission vergleicht die tÃ¤gliche Preisentwicklung in Deutschland mit der in Frankreich und GroÃŸbritannien. Nach Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar stiegen die Preise an den ZapfsÃ¤ulen in Deutschland laut Kommission stÃ¤rker als in Frankreich und GroÃŸbritannien. Grund seien die "strukturellen Wettbewerbsproblemen auf der GroÃŸhandelsebene" hierzulande. Wenige integrierte Konzerne kontrollieren Raffinerien, GroÃŸhandel und Tankstellen zugleich.Â



Die weitgehende Weitergabe des Tankrabatts stehe dazu nicht im Widerspruch, erlÃ¤uterte die Kommission: Der Tankstellenmarkt sei trotz hoher Konzentration "noch der wettbewerblichste Teil der WertschÃ¶pfungskette".



Die WettbewerbshÃ¼ter sehen den Tankrabatt insgesamt aber sehr kritisch: wegen seiner hohen Kosten fÃ¼r den Staat, der sozial ungleichen Entlastungswirkung und weil er die strukturellen Wettbewerbsprobleme nicht behebt. Die Kommission ist daher gegen eine VerlÃ¤ngerung, wie sie betonte.Â



Die Senkung der Energiesteuer gilt im Mai und Juni und kostet den Staat 1,6 Milliarden Euro. Mehrere Politiker haben sich schon fÃ¼r eine VerlÃ¤ngerung ausgesprochen, sollten die RohÃ¶lpreise auf dem Weltmarkt wegen des Iran-Kriegs hoch bleiben.