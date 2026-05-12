Russland hat die Ukraine nach dem Ende einer dreitÃ¤gigen Waffenruhe nach Angaben aus Kiew mit mehr als 200 Drohnen angegriffen. Russland habe "selbst entschieden", die einseitige Feuerpause zu beenden, "die seit einigen Tagen angehalten hatte", erklÃ¤rte der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj am Dienstag im Onlinedienst X. Bei russischen Luftangriffen im Osten der Ukraine wurde nach Angaben der BehÃ¶rden mindestens ein Mensch getÃ¶tet.
Am Morgen meldeten die BehÃ¶rden in der ukrainischen Hauptstadt Kiew einen russischen Luftangriff. "Derzeit befinden sich feindliche Drohnen Ã¼ber Kiew", schrieb der Leiter der MilitÃ¤rverwaltung von Kiew, Tymur Tkatschenko, im Onlinedienst Telegram. Er rief die Bewohner auf, bis auf Weiteres Schutz zu suchen. Es war der erste Luftalarm in Kiew seit Freitag.Â
BÃ¼rgermeister Vitali Klitschko schrieb bei Telegram, Teile einer Drohne seien auf ein 16-stÃ¶ckiges Wohnhaus im Bezirk Obolonsky gestÃ¼rzt und hÃ¤tten ein Feuer ausgelÃ¶st.
In der Ostukraine wurden bei den russischen Angriffen auch vier Menschen verletzt, wie der Gouverneur der Region Dnipropetrowsk, Oleksandr Hanscha, bei Telegram mitteilte. Ein neunstÃ¶ckiges Wohnhaus und mehrere Fahrzeuge seien beschÃ¤digt worden.Â
Russland meldete unterdessen, in der Nacht zu Dienstag 27 ukrainische Drohnen abgeschossen zu haben. Zwischen Mitternacht und 07.00 Uhr seien Ã¼ber den russischen Regionen Belgorod, Woronesch und Rostow "27 ukrainische Drohnen von den Luftabwehrsystemen abgefangen und zerstÃ¶rt" worden, teilte das russische Verteidigungsministerium mit.
US-PrÃ¤sident Donald Trump hatte am Freitag eine dreitÃ¤gige Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine verkÃ¼ndet, die am Samstag in Kraft trat. Kiew und Moskau warfen sich gegenseitig Verletzungen der Feuerpause vor.Â
Brennpunkte
Kiew: Russland setzt Luftangriffe in der Ukraine fort
- AFP - 12. Mai 2026, 09:34 Uhr
Russland hat die Ukraine nach dem Ende einer dreitÃ¤gigen Waffenruhe nach Angaben aus Kiew mit mehr als 200 Drohnen angegriffen. Russland habe 'selbst entschieden', die einseitige Feuerpause zu beenden, erklÃ¤rte der ukrainische PrÃ¤sident Selenskyj.
Russland hat die Ukraine nach dem Ende einer dreitÃ¤gigen Waffenruhe nach Angaben aus Kiew mit mehr als 200 Drohnen angegriffen. Russland habe "selbst entschieden", die einseitige Feuerpause zu beenden, "die seit einigen Tagen angehalten hatte", erklÃ¤rte der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj am Dienstag im Onlinedienst X. Bei russischen Luftangriffen im Osten der Ukraine wurde nach Angaben der BehÃ¶rden mindestens ein Mensch getÃ¶tet.
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