Finanzen

Dax startet im Minus - Bayer nach starken Quartalszahlen gefragt

  • dts - 12. Mai 2026, 09:33 Uhr
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Frankfurter BÃ¶rse, via dts Nachrichtenagentur

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Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Dienstag mit Verlusten in den Handel gestartet. Kurz nach 9:30 Uhr standen 24.164 Punkte auf der Anzeigetafel im Frankfurter BÃ¶rsensaal, das waren 0,8 Prozent weniger als am Montagnachmittag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Papiere von Bayer, der Deutschen BÃ¶rse und GEA, am Ende die Aktien von Infineon, Zalando und MÃ¼nchener RÃ¼ck.

"So langsam gehen den Optimisten am Aktienmarkt die Argumente aus", kommentierte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "Die Energiepreise bleiben hoch, die Rallye im Halbleiterbereich erreicht eine sehr reife Phase und die heutigen Daten aus den USA kÃ¶nnten die Inflationssorgen im Markt bestÃ¤tigen."

In Asien habe sich diese Ausgangslage teilweise in ausgeprÃ¤gteren Gewinnmitnahmen gezeigt, erklÃ¤rte der Analyst. "Speziell bei den gut gelaufenen Halbleiterwerten haben die Investoren auf die Pausentaste gedrÃ¼ckt und Positionen reduziert."

In Frankfurt stehen die Quartalszahlen der MÃ¼nchener RÃ¼ck und von Bayer im Fokus. "Letztere wurden gut aufgenommen, wobei das Glyphosat-Desaster weiter als Damoklesschwert Ã¼ber dem Unternehmen schwebt", so Lipkow. "Die Zahlen des RÃ¼ckversicherers liegen leicht unter den Erwartungen."

Der heutige Handelstag dÃ¼rfte vom ZEW-Index, aber vor allem von den am Nachmittag verÃ¶ffentlichten US-Verbraucherpreisen geprÃ¤gt werden, erklÃ¤rte der Marktanalyst. "Die Quartalsberichtssaison flacht langsam ab und die makroÃ¶konomischen Daten schieben sich wieder in den Vordergrund."

Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Dienstagmorgen schwÃ¤cher: Ein Euro kostete 1,1749 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8511 Euro zu haben.

Der Ã–lpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit 106,50 US-Dollar, das waren 2,1 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

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