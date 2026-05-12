Mann in Nordrhein-Westfalen erschossen: Fahndung nach flÃ¼chtigem TÃ¤ter

Blaulicht

Im nordrhein-westfÃ¤lischen Wassenberg ist am Montagabend ein Mann erschossen worden. Der TÃ¤ter flÃ¼chtete anschlieÃŸend, wie eine Polizeisprecherin in Heinsberg sagte.

Im nordrhein-westfÃ¤lischen Wassenberg ist am Montagabend ein Mann erschossen worden. Der TÃ¤ter flÃ¼chtete anschlieÃŸend, wie eine Polizeisprecherin in Heinsberg am Dienstag sagte. Die Polizei leitete eine GroÃŸfahndung ein, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde. Diese verlief zunÃ¤chst ohne Erfolg. Die HintergrÃ¼nde der Tat waren noch unklar.



Nach Angaben der Polizei wurden die Beamten gegen 20.00 Uhr alarmiert, nachdem offenbar auf einen Mann geschossen worden war. Das Opfer starb an seinen Verletzungen. Weitere Angaben etwa zur IdentitÃ¤t von Opfer und TÃ¤ter konnte die Polizeisprecherin zunÃ¤chst nicht machen. Die Ermittlungen dauern an.Â