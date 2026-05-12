Der langjÃ¤hrige MinisterprÃ¤sident von Baden-WÃ¼rttemberg, Winfried Kretschmann (GrÃ¼ne), will im Ruhestand gemeinsam mit seiner Frau mehr reisen und im Schwarzwald wandern. Das erzÃ¤hlte der 77-JÃ¤hrige der Illustrierten "Bunte" laut Vorabmeldung vom Dienstag. Seine Frau habe den Kampf gegen den Brustkrebs gewonnen. "Meiner Frau geht es gut. Nach fÃ¼nf Jahren gilt sie als geheilt", sagte Kretschmann.
Ganz aus der Ã–ffentlichkeit zurÃ¼ckziehen will sich der GrÃ¼nen-Politiker aber nicht. "Ich werde in der Gesellschaft prÃ¤sent sein", sagte er. "Man kann mich einladen, ob ich komme, ist eine andere Sache."Â
Kretschmann war bei der baden-wÃ¼rttembergischen Landtagswahl im MÃ¤rz aus AltersgrÃ¼nden nicht mehr angetreten. Er war der erste MinisterprÃ¤sident der GrÃ¼nen in Deutschland und regierte Baden-WÃ¼rttemberg 15 Jahre lang, so lange wie kein anderer MinisterprÃ¤sident vor ihm.
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Ex-MinisterprÃ¤sident Kretschmann will im Ruhestand reisen und wandern
- AFP - 12. Mai 2026, 09:28 Uhr
Der langjÃ¤hrige MinisterprÃ¤sident von Baden-WÃ¼rttemberg, Winfried Kretschmann (GrÃ¼ne), will im Ruhestand gemeinsam mit seiner Frau mehr reisen und im Schwarzwald wandern. Das erzÃ¤hlte der 77-JÃ¤hrige der Illustrierten 'Bunte' laut Vorabmeldung.
Der langjÃ¤hrige MinisterprÃ¤sident von Baden-WÃ¼rttemberg, Winfried Kretschmann (GrÃ¼ne), will im Ruhestand gemeinsam mit seiner Frau mehr reisen und im Schwarzwald wandern. Das erzÃ¤hlte der 77-JÃ¤hrige der Illustrierten "Bunte" laut Vorabmeldung vom Dienstag. Seine Frau habe den Kampf gegen den Brustkrebs gewonnen. "Meiner Frau geht es gut. Nach fÃ¼nf Jahren gilt sie als geheilt", sagte Kretschmann.
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