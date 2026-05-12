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Zahl registrierter Schutzsuchender im vergangenen Jahr gesunken

  • AFP - 12. Mai 2026, 09:25 Uhr
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Kontrollen an der deutsch-Ã¶sterreichischen Grenze
Bild: AFP

Die Zahl der registrierten Schutzsuchenden in Deutschland ist 2025 um 2,1 Prozent gesunken. Zum Jahresende waren rund 3,2 Millionen Menschen als Schutzsuchend erfasst, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte.

Die Zahl der registrierten Schutzsuchenden in Deutschland ist im vergangenen Jahr um 2,1 Prozent gesunken. Zum Jahresende waren rund 3,2 Millionen Menschen als schutzsuchend erfasst, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Dabei handelt es sich um AuslÃ¤nderinnen und AuslÃ¤nder, die sich unter Berufung auf vÃ¶lkerrechtliche, humanitÃ¤re oder politische GrÃ¼nde in Deutschland aufhalten.

2,7 Millionen von ihnen haben einen humanitÃ¤ren Aufenthaltstitel und damit einen anerkannten Schutzstatus. Bei 361.000 Schutzsuchenden war noch nicht rechtskrÃ¤ftig Ã¼ber ihr Gesuch entschieden. 178.000 Schutzsuchende waren zum Jahresende 2025 ausreisepflichtig gewesen, 140.000 von ihnen wurden geduldet.

Unter den Schutzsuchenden bildeten Menschen aus der Ukraine mit mehr als 1,1 Millionen die grÃ¶ÃŸte Gruppe. Dahinter folgen Menschen aus Syrien (669.000) und Afghanistan (321.000). Alle drei Gruppen zusammen stellten zwei Drittel aller Schutzsuchenden.Â 

Erstmals seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine waren unter den Ersteingereisten aus der Ukraine mehr Jungen und MÃ¤nner als MÃ¤dchen und Frauen. Den Statistikern zufolge dÃ¼rfte das mit dem aufgehobenen allgemeinen Ausreiseverbot fÃ¼r ukrainische MÃ¤nner zwischen 18 und 22 Jahren zusammenhÃ¤ngen.

Die Zahl erstmals eingereister Schutzsuchender war Ende 2025 nur noch fast halb so hoch wie Ende 2024. Vor allem aus Syrien und der TÃ¼rkei kamen prozentual weniger Menschen nach Deutschland.Â 

Den grÃ¶ÃŸten prozentualen Anstieg bei Aufenthaltstiteln im Vergleich zum Vorjahr gab es mit 42,5 Prozent bei der sogenannten AufenthaltsgewÃ¤hrung bei nachhaltiger Integration. Dabei handelt es sich um ein Bleiberecht fÃ¼r geduldete AuslÃ¤nder, die sich seit lÃ¤ngerer Zeit in Deutschland aufhalten und gut integriert sind.

Diese Gesetzesvorschrift steht in Zusammenhang mit dem Chancen-Aufenthaltsrecht, das zwischen Ende 2022 und Ende 2025 galt. Dieses 18-monatige "Aufenthaltsrecht auf Probe" bot langjÃ¤hrig Geduldeten unter bestimmten Voraussetzungen eine Perspektive auf eine AufenthaltsgewÃ¤hrung.

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