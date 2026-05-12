Studie: Klimawandel fÃ¼hrt zu mehr StromausfÃ¤llen

WindrÃ¤der und Kraftwerke (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der Klimawandel kÃ¶nnte in vielen LÃ¤ndern zu hÃ¤ufigeren StromausfÃ¤llen fÃ¼hren. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie des europÃ¤ischen Forschungsnetzwerks "Econpol", die am Dienstag vorgestellt wurde.



FÃ¼r die Untersuchung waren StromausfÃ¤lle im Verbrauchernetz in fÃ¼nf LÃ¤ndern zwischen 2013 und 2023 untersucht worden: in Deutschland, Australien, Brasilien, China und Mexiko. In Deutschland sei die Zahl der ungeplanten StromausfÃ¤lle im Winter am niedrigsten und steige im Hochsommer deutlich an. Im Juli stieg die Zahl der StromausfÃ¤lle um 53 Prozent im Vergleich zum Dezember. Bei Sturm Niklas am 31. MÃ¤rz 2015 wurden allein 1.887 Unterbrechungen an einem Tag registriert.



Extreme Hitze, Gewitter und stÃ¤rkere StÃ¼rme im Sommer belasten das deutsche Stromsystem spÃ¼rbar, sagte Filippo Pavanello vom Ifo-Institut, das an der Studie beteiligt war. Im Vergleich zu Brasilien oder Mexiko falle der Strom in Deutschland jedoch deutlich seltener aus. Ungeplante StromausfÃ¤lle dauerten in Deutschland durchschnittlich 1,5 bis 2 Stunden. Nur in einem Prozent der FÃ¤lle sei der Strom lÃ¤nger als 18 Stunden ausgefallen. In China dauerten viele AusfÃ¤lle mehr als 6 Stunden, in ExtremfÃ¤llen sogar 73 Stunden.



Die fortschreitende Vernetzung der europÃ¤ischen Stromnetze mache die Versorgung in Deutschland stabiler, da Ressourcen in verschiedenen LÃ¤ndern zur VerfÃ¼gung stÃ¼nden, um Ungleichgewichte auszubalancieren. Gleichzeitig steige das Risiko von KettenausfÃ¤llen, wenn sich StÃ¶rungen schnell Ã¼ber Grenzen ausbreiteten. Deshalb brauche es neben dem Netzausbau koordinierte Steuerung, gemeinsame Betriebsregeln und einen Informationsaustausch, so die Forscher.

