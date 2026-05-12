Destatis: 3,2 Millionen Schutzsuchende in Deutschland registriert

FlÃ¼chtlinge an einer Aufnahmestelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Zum Jahresende 2025 waren in Deutschland rund 3,2 Millionen Menschen als Schutzsuchende im AuslÃ¤nderzentralregister (AZR) erfasst. Das waren rund 3,9 Prozent der BevÃ¶lkerung in Deutschland, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mit.



Im Vergleich zum Jahresende 2024 ging die Zahl der registrierten Schutzsuchenden um 2,1 Prozent oder 68.000 Schutzsuchende zurÃ¼ck. Schutzsuchende sind in der Definition des Bundesamts AuslÃ¤nder, die sich nach Angaben des AZR unter Berufung auf vÃ¶lkerrechtliche, humanitÃ¤re oder politische GrÃ¼nde in Deutschland aufhalten.



Anteilig an der GesamtbevÃ¶lkerung lebten Ende 2025 die meisten Schutzsuchenden in Bremen (6,6 Prozent), im Saarland (5,3 Prozent) und in Berlin (5,2 Prozent), berechneten die Statistiker. Am niedrigsten waren die Anteile in Brandenburg (3,0 Prozent), Bayern (3,0 Prozent) und Mecklenburg-Vorpommern (3,3 Prozent). Nach der StaatsangehÃ¶rigkeit betrachtet waren Ukrainer (1.164.000 Personen) die grÃ¶ÃŸte Gruppe unter den Schutzsuchenden, gefolgt von syrischen (669.000) und afghanischen (321.000) StaatsangehÃ¶rigen. Zusammen stellten diese drei StaatsangehÃ¶rigkeiten zwei Drittel (66,5 Prozent) aller Schutzsuchenden.



Zum Jahresende 2025 waren laut Destatis 155.000 Schutzsuchende registriert, die im selben Jahr erstmals nach Deutschland eingereist waren. Darunter waren Ukrainer mit 93.000 oder 60,3 Prozent aller Ersteingereisten die grÃ¶ÃŸte Gruppe, gefolgt von 13.000 Syrern (8,3 Prozent) und 13.000 Afghanen (8,1 Prozent).



Erstmals in den Jahren seit Beginn des russischen Angriffskriegs waren unter den Ersteingereisten aus der Ukraine mehr Jungen und MÃ¤nner (51.000) als MÃ¤dchen und Frauen (43.000). Dies dÃ¼rfte mit dem Ende August 2025 in der Ukraine aufgehobenen allgemeinen Ausreiseverbot fÃ¼r ukrainische MÃ¤nner zwischen 18 und 22 Jahren zusammenhÃ¤ngen. Auch vorlÃ¤ufige Ergebnisse der Wanderungsstatistik zeigen einen deutlichen Anstieg der Zuwanderung aus der Ukraine zwischen September und November 2025.



Insgesamt war die Zahl erstmals eingereister Schutzsuchender nach Angaben des Bundesamts zum Jahresende 2025 um fast die HÃ¤lfte (-46,4 Prozent oder -134.000 Personen) niedriger als ein Jahr zuvor (Ende 2024: 289.000 Personen). Prozentual besonders stark war der RÃ¼ckgang bei erstmals eingereisten Schutzsuchenden aus Syrien (-73,8 Prozent; -36.000 auf 13.000 Personen) und der TÃ¼rkei (-65,0 Prozent; -11.000 auf 6.000 Personen). Aber auch fÃ¼r die grÃ¶ÃŸte Gruppe unter den erstmals eingereisten Schutzsuchenden, die Ukrainer, war ein deutlicher RÃ¼ckgang zu verzeichnen (-32,5 Prozent; -45.000 auf 93.000 Personen).



Mit rund 2,7 Millionen Personen (2024: ebenfalls rund 2,7 Millionen) verfÃ¼gte laut Destatis Ende 2025 der GroÃŸteil der Schutzsuchenden (83,4 Prozent) Ã¼ber einen humanitÃ¤ren Aufenthaltstitel und damit Ã¼ber einen anerkannten Schutzstatus. FÃ¼r die groÃŸe Mehrheit war dieser Schutzstatus zeitlich befristetet (88,1 Prozent oder 2,4 Millionen Personen), lediglich 11,9 Prozent (321.000 Personen) besaÃŸen einen unbefristet anerkannten Schutzstatus.



Unter den Schutzsuchenden mit anerkanntem Schutzstatus war vorÃ¼bergehender Schutz (Â§ 24 AufenthG), der im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine gewÃ¤hrt wird, der hÃ¤ufigste Aufenthaltstitel (1.090.000 Schutzsuchende oder 40,4 Prozent). An zweiter Stelle folgte die FlÃ¼chtlingseigenschaft nach der Genfer FlÃ¼chtlingskonvention (500.000 Schutzsuchende oder 18,5 Prozent) und an dritter Stelle subsidiÃ¤rer Schutz (373.000 Schutzsuchende oder 13,8 Prozent).



Bei 361.000 Schutzsuchenden (2024: 427.000) lag Ende 2025 ein offener Schutzstatus vor; das heiÃŸt, Ã¼ber ihr Schutzgesuch war noch nicht rechtskrÃ¤ftig entschieden worden. 178.000 Schutzsuchende waren nach einer Ablehnung im Asylverfahren oder nach Verlust ihres Schutzstatus mit abgelehntem Schutzstatus registriert und damit ausreisepflichtig (2024: 171.000). Davon waren 140.000 Personen oder 78,8 Prozent im Besitz einer Duldung (2024: 136.000). 14.000 Schutzsuchende (7,8 Prozent) waren latent und 24.000 Schutzsuchende (13,4 Prozent) vollziehbar ausreisepflichtig. Latent Ausreisepflichtige kÃ¶nnen noch Rechtsmittel gegen die BegrÃ¼ndung ihrer Ausreisepflicht einlegen. Bei vollziehbar Ausreisepflichtigen ist die BegrÃ¼ndung zu ihrer Ausreisepflicht rechtskrÃ¤ftig.



Den grÃ¶ÃŸten prozentualen Anstieg bei Aufenthaltstiteln im Vergleich zum Vorjahr gab es laut Destatis bei der AufenthaltsgewÃ¤hrung bei nachhaltiger Integration (+42,5 Prozent; +18.000 auf 60.000 Personen), den grÃ¶ÃŸten absoluten Anstieg beim vorÃ¼bergehenden Schutz (+4,9 Prozent; +51.000 auf 1.090.000 Personen). Der Anstieg bei den AufenthaltsgewÃ¤hrungen bei nachhaltiger Integration steht in Zusammenhang mit dem Chancen-Aufenthaltsrecht, das von Ende 2022 bis Ende 2025 in Kraft war. Dieses 18-monatige "Aufenthaltsrecht auf Probe" bot langjÃ¤hrig Geduldeten unter bestimmten Voraussetzungen eine Perspektive auf eine AufenthaltsgewÃ¤hrung. Insgesamt schlieÃŸt die Zahl der rund 60.000 Schutzsuchenden mit einer AufenthaltsgewÃ¤hrung nach Â§ 25b AufenthG aufgrund nachhaltiger Integration in die LebensverhÃ¤ltnisse in Deutschland auch AufenthaltsgewÃ¤hrungen fÃ¼r Ehegatten, Lebenspartner sowie minderjÃ¤hrige Kinder ein.

