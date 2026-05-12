Nach Tomahawk-Absage der USA: Ukraine bietet weitreichende Drohnen und Raketen an

Drohne aus ukrainischer Produktion

Angesichts der Weigerung der US-Regierung, Tomahawk-MarschflugkÃ¶rper zur Abschreckung gegen Russland in Deutschland zu stationieren, hat die Ukraine Berlin die Lieferung weitreichender Drohnen und Raketen angeboten.

Angesichts der Weigerung der US-Regierung, Tomahawk-MarschflugkÃ¶rper zur Abschreckung gegen Russland in Deutschland zu stationieren, hat die Ukraine Berlin die Lieferung weitreichender Drohnen und Raketen angeboten. Wenn Nato-LÃ¤nder wie Deutschland in Zukunft danach fragten, kÃ¶nne die Ukraine ihre "Erfahrungen und effektive Waffen anbieten: weitreichende Drohnen und Raketen", sagte die ukrainische Botschafterin bei der Nato-Mission in BrÃ¼ssel, Alonya Getmantschuk, der Zeitung "Welt" (Dienstagsausgabe).



Ihr Land sei in der Lage, "ab einem bestimmten Zeitpunkt" FÃ¤higkeitslÃ¼cken der Nato fÃ¼r "PrÃ¤zisionsschlÃ¤ge in der Tiefe zu schlieÃŸen", sagte Getmantschuk. Dazu gehÃ¶rten auch "jene FÃ¤higkeiten fÃ¼r PrÃ¤zisionsschlÃ¤ge, die man sich von den Amerikanern erwartet hatte". Ihr Land habe diesbezÃ¼glich "eine Menge anzubieten".



Die Ukraine habe im Verlauf des russischen Angriffskrieges viel dazugelernt, betonte die ukrainische Diplomatin. Ihr Land besitze wertvolle Expertise und habe "einzigartige LÃ¶sungen" nicht nur bei der Abwehr von Drohnen, sondern auch bei AusfÃ¼hrung von PrÃ¤zisionsangriffen.



Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte Anfang des MonatsÂ bestÃ¤tigt, dass die von US-PrÃ¤sident Donald Trumps AmtsvorgÃ¤nger Joe Biden zugesagte Stationierung von Tomahawk-MarschflugkÃ¶rpern zunÃ¤chst nicht erfolgen werde. "Die Amerikaner haben zurzeit selbst nicht genug", sagte Merz. Der Zug fÃ¼r eine Stationierung sei aber "nicht abgefahren".