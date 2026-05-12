Der Ã„rzteverband Marburger Bund hat angesichts der gleichzeitig anstehenden Reformen im Gesundheitswesen und weniger finanziellen Mitteln vor TerminengpÃ¤ssen bei den Arztpraxen gewarnt. "Das wird zu VersorgungsengpÃ¤ssen fÃ¼hren", sagte die erste Vorsitzende Susanne Johna am Dienstag im ZDF-"Morgenmagazin". WÃ¼rden weniger finanzielle Mittel zur VerfÃ¼gung gestellt, werde das mÃ¶glicherweise zu einer Terminreduktion fÃ¼hren. Arztpraxen finanzierten auch ihr Personal.
"Kostenfreie Termine zur VerfÃ¼gung zu stellen, ohne dafÃ¼r am Ende auch Geld zu bekommen - das wÃ¼rde man auch in keiner anderen Berufssparte erwarten", fÃ¼gte Johna hinzu. Das gelte auch bei den KrankenhÃ¤usern, bei denen viele bereits finanziell am Limit seien.
Johna kritisierte, dass in einer Phase, in der viele Reformen anstehen, dem System gleichzeitig finanzielle Mittel entzogen wÃ¼rden. "Das ist letztlich ein Stresstest ohne Sicherheitsnetz", sagte Johna. Der Grund fÃ¼r das fehlende Geld im System seien nicht hohe GehÃ¤lter, sondern dasss seit vielen Jahren versicherungsfremde Leistungen durch die gesetzlichen Krankenkassen abgedeckt wÃ¼rden.
Geld kÃ¶nne bei der BÃ¼rokratie eingespart werden. Die KassenÃ¤rztlichen Vereinigungen und die Deutsche Krankenhausgesellschaft hÃ¤tten Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) SparvorschlÃ¤ge gemacht. Diese seien "leider weder kommentiert noch aufgenommen" worden, kritisierte Johna.
Politik
Marburger Bund warnt vor Termin-EngpÃ¤ssen bei Ã„rzten durch gleichzeitige Reformen
- AFP - 12. Mai 2026, 08:49 Uhr
Der Ã„rzteverband Marburger Bund hat angesichts der gleichzeitig anstehenden Reformen im Gesundheitswesen und weniger finanziellen Mitteln vor TerminengpÃ¤ssen bei den Arztpraxen gewarnt.
Der Ã„rzteverband Marburger Bund hat angesichts der gleichzeitig anstehenden Reformen im Gesundheitswesen und weniger finanziellen Mitteln vor TerminengpÃ¤ssen bei den Arztpraxen gewarnt. "Das wird zu VersorgungsengpÃ¤ssen fÃ¼hren", sagte die erste Vorsitzende Susanne Johna am Dienstag im ZDF-"Morgenmagazin". WÃ¼rden weniger finanzielle Mittel zur VerfÃ¼gung gestellt, werde das mÃ¶glicherweise zu einer Terminreduktion fÃ¼hren. Arztpraxen finanzierten auch ihr Personal.
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