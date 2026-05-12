Vor der Sitzung des Koalitionsausschusses hat sich Unions-ParlamentsgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Steffen Bilger (CDU) mit Blick auf die geplante Einkommensteuerreform kompromissbereit gegenÃ¼ber dem Koalitionspartner SPD gezeigt. Die Union sei "durchaus offen fÃ¼r die VorschlÃ¤ge der SPD, wie man diese Steuerreform gegenfinanzieren kann", sagte Bilger am Dienstag im ARD-"Morgenmagazin". Zugleich plÃ¤dierte er jedoch dafÃ¼r, "vor allem mal die Ausgabenseite anzuschauen". "Es gibt noch viel Einsparpotenzial im Bundeshaushalt."
Die zur Finanzierung von Entlastungen fÃ¼r kleine und mittlere Einkommen von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) geforderte hÃ¶here Besteuerung von Spitzenverdienern lehnte Bilger ab. "Aber eine Entlastung von fast allen nur Ã¼ber eine Belastung von ganz wenigen zu finanzieren, obwohl wir schon Hochsteuerland sind, obwohl wir FachkrÃ¤fte einwerben wollen, fÃ¼r Deutschland auch hochqualifizierte FachkrÃ¤fte, das kann aus meiner Sicht nicht funktionieren."
Die Spitzen von CDU, CSU und SPD kommen am Dienstagnachmittag zu einem Koalitionsausschuss zusammen. Sie wollen nach dem Stopp der 1000-Euro-EntlastungsprÃ¤mie durch den Bundesrat Ã¼ber das weitere Vorgehen beraten. MÃ¶glich sind Alternativen zu der EntlastungsmaÃŸnahme, die wegen der hohen Energiepreise infolge des Iran-Krieges geplant war. Gesprochen werden dÃ¼rfte dabei auch Ã¼ber die geplante Reform der Einkommensteuer. Zudem dÃ¼rften die PlÃ¤ne fÃ¼r Einsparungen im Haushalt 2027 die Koalitionspartner beschÃ¤ftigen.
Die bereits vom Bundestag beschlossene EntlastungsprÃ¤mie war am Freitag im Bundesrat gescheitert. Die Regierung wollte damit Unternehmen ermÃ¶glichen, ihren BeschÃ¤ftigten steuer- und abgabenfrei bis zu 1000 EuroÂ zu zahlen. Der Vorschlag war aber sowohl in der Wirtschaft als auch bei den BundeslÃ¤ndern auf Widerstand gestoÃŸen, die vom Bund einen Ausgleich fÃ¼r die erwarteten SteuerausfÃ¤lle verlangten.
Politik
Bilger sieht vor Koalitionsausschuss "viel Einsparpotenzial im Bundeshaushalt"
- AFP - 12. Mai 2026, 07:43 Uhr
Vor der Sitzung des Koalitionsausschusses hat sich Unions-ParlamentsgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Steffen Bilger (CDU) mit Blick auf die geplante Einkommensteuerreform kompromissbereit gegenÃ¼ber dem Koalitionspartner SPD gezeigt.
Vor der Sitzung des Koalitionsausschusses hat sich Unions-ParlamentsgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Steffen Bilger (CDU) mit Blick auf die geplante Einkommensteuerreform kompromissbereit gegenÃ¼ber dem Koalitionspartner SPD gezeigt. Die Union sei "durchaus offen fÃ¼r die VorschlÃ¤ge der SPD, wie man diese Steuerreform gegenfinanzieren kann", sagte Bilger am Dienstag im ARD-"Morgenmagazin". Zugleich plÃ¤dierte er jedoch dafÃ¼r, "vor allem mal die Ausgabenseite anzuschauen". "Es gibt noch viel Einsparpotenzial im Bundeshaushalt."
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