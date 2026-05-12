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Ex-Kanzleramtschef sieht systemisches Problem bei Koalitionsoptionen

  • dts - 12. Mai 2026, 06:49 Uhr
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Wolfgang Schmidt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der frÃ¼here Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt (SPD) hat die wiederkehrenden Konflikte in Regierungskoalitionen auf strukturelle Ursachen zurÃ¼ckgefÃ¼hrt. "Ich glaube, wir haben eher ein systemisches Problem", sagte Schmidt dem Podcast "Berlin Playbook" des "Politico" (Dienstagausgabe).

Die Zusammensetzung von Koalitionen erschwere stabile Zusammenarbeit. Parteien wÃ¼rden "in Koalitionen gebracht, die eigentlich inkompatibel sind", sagte er. Grund sei die begrenzte Zahl an realistischen BÃ¼ndnisoptionen. "Ein Teil dieser 100 Prozent ist eben nicht fÃ¼r Koalitionen zugÃ¤nglich", sagte Schmidt mit Blick auf die Parteien AfD und Linke, die von anderen Parteien aus programmatischen GrÃ¼nden ausgeschlossen werden.

Streit sei daher kaum vermeidbar. "Dann muss man aus dieser Koalition das Beste machen und miteinander ringen um die richtige LÃ¶sung", sagte er. Mehr Gelassenheit im Umgang mit Konflikten sei notwendig. "Das gehÃ¶rt dazu", so Schmidt.

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