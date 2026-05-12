Wirtschaft

Gasspeicher bleiben leer - Betreiber fÃ¼rchten Knappheit im Winter

  • dts - 12. Mai 2026, 06:00 Uhr
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Gasspeicher (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Gasspeicher in Deutschland sind so wenig gefÃ¼llt wie seit vier Jahren nicht mehr - und den Enerieunternehmen fehlt offenbar jeder Anreiz, daran etwas zu Ã¤ndern.

Am 1. Mai lag der durchschnittliche SpeicherfÃ¼llstand in Deutschland lediglich bei rund 26 Prozent - ein Niveau, das zuletzt im Krisenjahr 2021/2022 erreicht wurde, teilte die Initiative Energien Speichern (Ines), ein Zusammenschluss von Betreibern deutscher Gas- und Wasserstoffspeicher, am Dienstag mit.

Aufgrund der stark gestiegenen Preise wollen die Marktakteure derzeit kein Gas auf dem GroÃŸmarkt kaufen und einspeichern - denn fÃ¼r den Winter kann derzeit in der Theorie viel gÃ¼nstiger eingekauft werden. Das Problem: Es kÃ¶nnte die Situation eintreten, dass Gasversorger im Winter dann zwar einen Anspruch auf Lieferung haben, das Gas aber physisch nicht vorhanden ist.

"In einem kalten Szenario mit einem Temperaturniveau des Referenzjahres 2010 zeigen die Analysen Versorgungsknappheiten", teilte Ines am Dienstag mit. In diesem Fall kÃ¶nnten in den Monaten Januar, Februar und MÃ¤rz 2027 Unterdeckungen von insgesamt 20 TWh auftreten. In den Modellrechnungen kann demnach an einzelnen Tagen sogar Ã¼ber 35 Prozent des Gasverbrauchs nicht mehr gedeckt werden.

Der Markt kauft derzeit Gas auf dem GroÃŸmarkt in einem Umfang ein, der eine BefÃ¼llung der Gasspeicher von 76 Prozent bis zum 1. November erwarten lÃ¤sst. Die Speicherbetreiber sind diesbezÃ¼glich weiter skeptisch, ob das ausreicht: "Wir wissen bereits aus dem letzten Winter, dass eine Buchungs- und BefÃ¼llungssituation in HÃ¶he von 76 Prozent nur reicht, wenn das Wetter mitspielt."

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