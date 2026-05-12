Trump absolviert Ende Mai jÃ¤hrliche Gesundheitsuntersuchungen

Trump

US-PrÃ¤sident Donald Trump wird sich am 26. Mai seinen jÃ¤hrlichen Gesundheitsuntersuchungen unterziehen. Der bald 80-JÃ¤hrige bescheinigt sich selbst eine ausgezeichnete Gesundheit.

US-PrÃ¤sident Donald Trump wird sich am 26. Mai seinen jÃ¤hrlichen Gesundheitsuntersuchungen unterziehen. Der Termin im Walter-Reed-MilitÃ¤rkrankenhaus in einem Vorort der Hauptstadt Washington umfasse "im Rahmen seiner regelmÃ¤ÃŸigen Gesundheitsvorsorge" auch eine zahnÃ¤rztliche Untersuchung, teilte das WeiÃŸe Haus am Montag mit.Â



Trump hatte sich im Oktober seiner zweiten grÃ¶ÃŸeren medizinischen Untersuchung des vergangenen Jahres unterzogen. SpÃ¤ter erklÃ¤rte er, die Ergebnisse hÃ¤tten gezeigt, dass seine Herzkreislaufgesundheit "ausgezeichnet" sei.Â Trump bescheinigt sich selbst eine ausgezeichnete Gesundheit. Er ist der Ã¤lteste PrÃ¤sident, der jemals in den USA vereidigt wurde. Im kommenden Monat wird er 80 Jahre alt.Â



In den vergangen Monaten hatten immer wieder BlutergÃ¼sse an Trumps HÃ¤nden zu Spekulationen Ã¼ber seinen gesundheitlichen Zustand gefÃ¼hrt.Â Das WeiÃŸe Haus begrÃ¼ndete die blauen Flecken mit der Einnahme von Aspirin.