Politik

Trump absolviert Ende Mai jÃ¤hrliche Gesundheitsuntersuchungen

  • AFP - 12. Mai 2026, 05:56 Uhr
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Trump
Bild: AFP

US-PrÃ¤sident Donald Trump wird sich am 26. Mai seinen jÃ¤hrlichen Gesundheitsuntersuchungen unterziehen. Der bald 80-JÃ¤hrige bescheinigt sich selbst eine ausgezeichnete Gesundheit.

US-PrÃ¤sident Donald Trump wird sich am 26. Mai seinen jÃ¤hrlichen Gesundheitsuntersuchungen unterziehen. Der Termin im Walter-Reed-MilitÃ¤rkrankenhaus in einem Vorort der Hauptstadt Washington umfasse "im Rahmen seiner regelmÃ¤ÃŸigen Gesundheitsvorsorge" auch eine zahnÃ¤rztliche Untersuchung, teilte das WeiÃŸe Haus am Montag mit.Â 

Trump hatte sich im Oktober seiner zweiten grÃ¶ÃŸeren medizinischen Untersuchung des vergangenen Jahres unterzogen. SpÃ¤ter erklÃ¤rte er, die Ergebnisse hÃ¤tten gezeigt, dass seine Herzkreislaufgesundheit "ausgezeichnet" sei.Â Trump bescheinigt sich selbst eine ausgezeichnete Gesundheit. Er ist der Ã¤lteste PrÃ¤sident, der jemals in den USA vereidigt wurde. Im kommenden Monat wird er 80 Jahre alt.Â 

In den vergangen Monaten hatten immer wieder BlutergÃ¼sse an Trumps HÃ¤nden zu Spekulationen Ã¼ber seinen gesundheitlichen Zustand gefÃ¼hrt.Â Das WeiÃŸe Haus begrÃ¼ndete die blauen Flecken mit der Einnahme von Aspirin.

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