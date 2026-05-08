Wirtschaft

Lies fordert konzertierte Aktion gegen Krise

  • dts - 12. Mai 2026, 05:00 Uhr
Bild vergrößern: Lies fordert konzertierte Aktion gegen Krise
Olaf Lies am 08.05.2026, via dts Nachrichtenagentur

.

Hannover (dts Nachrichtenagentur) - Niedersachsens MinisterprÃ¤sident Olaf Lies (SPD) fordert eine konzertierte Aktion von Bund, LÃ¤ndern, Gewerkschaften und Arbeitgebern, um der aktuellen politischen Krise zu begegnen.

"Die Menschen nehmen wahr, dass die Bundesregierung sich im Moment schwertut, notwendige Entscheidungen zu treffen", sagte Lies dem "Tagesspiegel". Union und SPD kritisierten sich zu hÃ¤ufig gegenseitig. Notwendig sei nun eine gemeinsame Strategie. "Denn die Herausforderungen sind zu groÃŸ fÃ¼r dieses Klein-Klein. Wir haben viel mehr als eine Summe von Einzelproblemen. Wir haben Krise. In dieser Zeit muss man anders agieren", forderte Lies.

Der niedersÃ¤chsische MinisterprÃ¤sident sagte, er habe groÃŸes VerstÃ¤ndnis dafÃ¼r, dass in der Bundespolitik groÃŸer Druck auf den Verantwortlichen laste. "Alle maÃŸgeblichen Akteure sind ja auch gleichzeitig Parteivorsitzende und keiner macht sich frei von den Umfragewerten", sagte Lies. Er wÃ¼nsche sich von breiten Teilen der Gesellschaft, mindestens von denen, die in Funktion und Verantwortung seien, wieder "ein bisschen mehr Respekt" vor dieser Bundesregierung. Den mÃ¼sse man sich verdienen. "Aber, wenn wir alles zerreden und jede Gelegenheit nutzen, diese Regierung infrage zu stellen, hilft das nicht." Er verstehe, dass es verlockend sei, wenn man in der Zeitung stehe. "Aber vielleicht lassen wir alle mal ein paar StÃ¶ckchen aus, die man uns so hinhÃ¤lt."

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Gasspeicher bleiben leer - Betreiber fÃ¼rchten Knappheit im Winter
    Gasspeicher bleiben leer - Betreiber fÃ¼rchten Knappheit im Winter

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Gasspeicher in Deutschland sind so wenig gefÃ¼llt wie seit vier Jahren nicht mehr - und den Enerieunternehmen fehlt offenbar jeder Anreiz,

    Mehr
    Hohe Dieselpreise setzen Ã–PNV massiv zu
    Hohe Dieselpreise setzen Ã–PNV massiv zu

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die stark gestiegenen Dieselpreise setzen dem Ã¶ffentlichen Nahverkehr in Deutschland massiv zu und kÃ¶nnten das Deutschlandticket gefÃ¤hrden.

    Mehr
    Kassenchef wirft Koalition Einknicken vor Pharma vor
    Kassenchef wirft Koalition Einknicken vor Pharma vor

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Streit um das Gesundheits-Sparpaket hat der Chef der Techniker Krankenkasse, Jens Baas, der schwarz-roten Koalition vorgeworfen, die

    Mehr
    Trump will mit Chinas Staatschef Xi Ã¼ber US-Waffen fÃ¼r Taiwan reden
    Trump will mit Chinas Staatschef Xi Ã¼ber US-Waffen fÃ¼r Taiwan reden
    Finanzministerium: KI-Cyberattacken kÃ¶nnten sich auf FinanzstabilitÃ¤t auswirken
    Finanzministerium: KI-Cyberattacken kÃ¶nnten sich auf FinanzstabilitÃ¤t auswirken
    Macron ruft zu mehr europÃ¤ischen Investitionen in Afrika auf
    Macron ruft zu mehr europÃ¤ischen Investitionen in Afrika auf
    Rheinmetall und Telekom wollen gemeinsam Drohnen-Schutzschirm entwickeln
    Rheinmetall und Telekom wollen gemeinsam Drohnen-Schutzschirm entwickeln
    Trump absolviert Ende Mai jÃ¤hrliche Gesundheitsuntersuchungen
    Trump absolviert Ende Mai jÃ¤hrliche Gesundheitsuntersuchungen
    Niedersachsens MinisterprÃ¤sident: EntlastungsprÃ¤mie ist vom Tisch
    Niedersachsens MinisterprÃ¤sident: EntlastungsprÃ¤mie ist vom Tisch
    Iran-Krieg: Trump sieht Waffenruhe am seidenen Faden - Teheran warnt vor Angriffen
    Iran-Krieg: Trump sieht Waffenruhe am seidenen Faden - Teheran warnt vor Angriffen
    Nach Wahl: Landtag von Baden-WÃ¼rttemberg kommt erstmals zusammen
    Nach Wahl: Landtag von Baden-WÃ¼rttemberg kommt erstmals zusammen
    Koalitionsausschuss tagt zu Entlastungen
    Koalitionsausschuss tagt zu Entlastungen
    Internationale Verteidigungsminister besprechen Hormus-Einsatz
    Internationale Verteidigungsminister besprechen Hormus-Einsatz

    Top Meldungen

    Nur vier von zehn Deutschen befassen sich mit Altersvorsorge
    Nur vier von zehn Deutschen befassen sich mit Altersvorsorge

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Viele Deutsche zeigen dem Thema Altersvorsorge weiter die kalte Schulter - auch, wenn das Interesse leicht zunimmt. Das geht aus einer neuen

    Mehr
    Union pocht auf Einkommensteuerreform fÃ¼r mehr
    Union pocht auf Einkommensteuerreform fÃ¼r mehr "Leistungsanreize"

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - FÃ¼hrende KÃ¶pfe der Unionsfraktion im Bundestag sehen in der geplanten Einkommensteuerreform das Mittel der Wahl fÃ¼r weitere Entlastungen. Der

    Mehr
    DIHK fordert Vorziehen der Unternehmenssteuersenkungen
    DIHK fordert Vorziehen der Unternehmenssteuersenkungen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vor dem am Dienstag stattfindenden Koalitionsausschuss der Spitzen von CDU, CSU und SPD fordert die deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK)

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts