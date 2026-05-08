Lies fordert konzertierte Aktion gegen Krise

Olaf Lies am 08.05.2026, via dts Nachrichtenagentur

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Hannover (dts Nachrichtenagentur) - Niedersachsens MinisterprÃ¤sident Olaf Lies (SPD) fordert eine konzertierte Aktion von Bund, LÃ¤ndern, Gewerkschaften und Arbeitgebern, um der aktuellen politischen Krise zu begegnen.



"Die Menschen nehmen wahr, dass die Bundesregierung sich im Moment schwertut, notwendige Entscheidungen zu treffen", sagte Lies dem "Tagesspiegel". Union und SPD kritisierten sich zu hÃ¤ufig gegenseitig. Notwendig sei nun eine gemeinsame Strategie. "Denn die Herausforderungen sind zu groÃŸ fÃ¼r dieses Klein-Klein. Wir haben viel mehr als eine Summe von Einzelproblemen. Wir haben Krise. In dieser Zeit muss man anders agieren", forderte Lies.



Der niedersÃ¤chsische MinisterprÃ¤sident sagte, er habe groÃŸes VerstÃ¤ndnis dafÃ¼r, dass in der Bundespolitik groÃŸer Druck auf den Verantwortlichen laste. "Alle maÃŸgeblichen Akteure sind ja auch gleichzeitig Parteivorsitzende und keiner macht sich frei von den Umfragewerten", sagte Lies. Er wÃ¼nsche sich von breiten Teilen der Gesellschaft, mindestens von denen, die in Funktion und Verantwortung seien, wieder "ein bisschen mehr Respekt" vor dieser Bundesregierung. Den mÃ¼sse man sich verdienen. "Aber, wenn wir alles zerreden und jede Gelegenheit nutzen, diese Regierung infrage zu stellen, hilft das nicht." Er verstehe, dass es verlockend sei, wenn man in der Zeitung stehe. "Aber vielleicht lassen wir alle mal ein paar StÃ¶ckchen aus, die man uns so hinhÃ¤lt."

