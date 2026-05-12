Iran-Krieg: Trump sieht Waffenruhe am seidenen Faden - Teheran warnt vor Angriffen

Trump

VerhÃ¤rtete Fronten im Ringen um ein Ende des Iran-Krieges: WÃ¤hrend US-PrÃ¤sident Donald Trump die Waffenruhe am seidenen Faden hÃ¤ngen sieht, hat Teheran mit deutlichen Worten vor neuen Angriffen gewarnt.

VerhÃ¤rtete Fronten im Ringen um ein Ende des Iran-Krieges: WÃ¤hrend die Waffenruhe nach EinschÃ¤tzung von US-PrÃ¤sident Donald Trump nur noch am seidenen Faden hÃ¤ngt, hat Teheran mit deutlichen Worten vor neuen Angriffen der USA gewarnt. Trump bezeichnete die iranische Antwort auf einen US-Vorschlag am Montag als "MÃ¼ll". Der iranische ParlamentsprÃ¤sident Mohammed Bagher Ghalibaf drohte daraufhin mit VergeltungsmaÃŸnahmen fÃ¼r den Fall, dass sein Land erneut angegriffen werde.



Trump schrieb in seinem Onlinedienst Truth Social: "Ich habe gerade die Antwort der sogenannten 'Vertreter' des Iran gelesen. Sie gefÃ¤llt mir nicht - vollkommen inakzeptabel!" SpÃ¤ter bekrÃ¤ftigte Trump seine Kritik. Die Feuerpause mit dem Iran habe nur noch "eine Ãœberlebenschance von einem Prozent". Die Waffenruhe werde lediglich kÃ¼nstlich am Leben gehalten.



Der iranische ParlamentsprÃ¤sident Ghalibaf erklÃ¤rte nach Trumps Ã„uÃŸerungen im Onlinedienst X: "Unsere StreitkrÃ¤fte sind bereit, zu reagieren und jedem Angreifer eine Lektion zu erteilen." Teheran sei "auf alle EventualitÃ¤ten vorbereitet, sie werden Ã¼berrascht sein", fÃ¼gte Ghalibaf hinzu.Â



Der Iran verlange keine "ZugestÃ¤ndnisse", sondern lediglich seine "legitimen Rechte", hatte AuÃŸenamtssprecher Esmaeil Bakaei zuvor gesagt. Es gehe um "ein Ende des Krieges in der Region", die Aufhebung der US-Blockade iranischer HÃ¤fen sowie die "Freigabe von VermÃ¶genswerten, die dem iranischen Volk gehÃ¶ren und seit Jahren zu Unrecht gesperrt sind".



Wie das iranische Staatsfernsehen berichtete, bezieht sich die geforderte Beendigung des Krieges in der gesamten Region vor allem auf den Libanon, wo sich Israel und die vom Iran unterstÃ¼tzte Hisbollah-Miliz gegenseitig angreifen.



Die USA und Israel hatten am 28. Februar mit ihren militÃ¤rischen Angriffen auf den Iran begonnen. Teheran reagierte mit Luftangriffen auf Israel, mehrere Golfstaaten und US-Ziele in der Golfregion. Auch die Vereinigten Arabischen Emirate fÃ¼hrten im vergangenen Monat offenbar Angriffe auf den Iran aus, wie das "Wall Street Journal" am Montag berichtete.Â



Im Zuge des Krieges schnellten die Energiepreise weltweit in die HÃ¶he.Â Auch Trumps jÃ¼ngste Ã„uÃŸerungen gegenÃ¼ber Teheran lieÃŸen den Ã–lpreis erneut ansteigen. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete am Montagabend bei Handelsschluss 104,21 Dollar - ein Anstieg von etwa 2,9 Prozent.



Trump kÃ¼ndigte angesichts hoher Kraftstoffpreise das Aussetzen einer Bundessteuer auf Benzin und Diesel in den USA an. Dies solle so lange gelten, "wie es angemessen ist", sagte der PrÃ¤sident in Washington. Es handele sich nur um einen geringen Prozentsatz, "aber es ist trotzdem Geld", sagte Trump. Eine Aussetzung der Steuer erfordert die Zustimmung des Kongresses.Â



Laut US-BehÃ¶rden liegt die Steuer bei umgerechnet etwa 16 Euro-Cent pro Gallone Benzin und bei etwa 21 Euro-Cent pro Gallone Diesel. Eine Gallone sind knapp 3,8 Liter. Durch die gestiegenen Ã–l- und Kraftstoffpreise steht Trump innenpolitisch unter Druck.



Vor Trumps Reise nach Peking Mitte der Woche verschÃ¤rften die USA ihre Sanktionen gegen den Iran wegen Ã–l-Exporten nach China. Die Volksrepublik ist ein wichtiger Abnehmer von iranischem Ã–l. Trump wird am Mittwochabend (Ortszeit) in Peking erwartet, am Donnerstag und Freitag sind GesprÃ¤che mit Staatschef Xi Jinping geplant.



GroÃŸbritannien und Frankreich kÃ¼ndigten fÃ¼r Dienstag ein virtuelles Treffen von Verteidigungsministern dutzender LÃ¤nder an, bei dem es um militÃ¤rische PlÃ¤ne fÃ¼r eine "multinationale Mission" zur Sicherung der Schifffahrt in der StraÃŸe von Hormus gehen soll.Â



Mitte April hatten GroÃŸbritannien und Frankreich sich zu einer militÃ¤rischen Sicherung des Schiffsverkehrs in der strategisch und wirtschaftlichen bedeutenden Meerenge bereit erklÃ¤rt. Zahlreiche weitere LÃ¤nder sicherten ihre UnterstÃ¼tzung zu, darunter Deutschland.