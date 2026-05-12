Hantavirus-Ausbruch: Kreuzfahrtschiff nach Evakuierung auf dem Weg in die Niederlande

Passagiere verlassen die "Hondius"

Auf dem von einem tÃ¶dlichen Hantavirus-Ausbruch betroffenen Kreuzfahrtschiff 'Hondius' ist die Evakuierung auf Teneriffa abgeschlossen: Die letzten 27 Menschen, die das Schiff verlassen sollten, gingen am Montag von Bord.

Nach der Evakuierung der letzten Passagiere wegen eines Hantavirus-Ausbruchs an Bord ist das Kreuzfahrtschiff "Hondius" auf dem Weg in die Niederlande. Das Schiff nahm am Montagabend Kurs auf Rotterdam. Die letzten beiden EvakuierungsflÃ¼ge mit KreuzfahrtgÃ¤sten und Besatzungsmitgliedern an Bord landeten am Dienstag in den Niederlanden, wie eine Journalistin der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Zuvor war ein weiterer Passagier positiv auf das Virus getestet worden.



Am Montag waren alle verbliebenen Passagiere des unter niederlÃ¤ndischer Flagge fahrenden Kreuzfahrtschiffes auf Teneriffa evakuiert worden. "Mission erfÃ¼llt", sagte die spanische Gesundheitsministerin MÃ³nica GarcÃ­a GÃ³mez im Hafen von Granadilla. Binnen zwei Tagen seien 125 Passagiere und Besatzungsmitglieder aus 23 LÃ¤ndern evakuiert worden.



Am Montag verlieÃŸen 28 Menschen in blauen SchutzanzÃ¼gen die "Hondius", bevor sie in Busse stiegen, die sie zum Flughafen Teneriffa SÃ¼d brachten. Von dort aus wurden sie mit zwei Flugzeugen in die Niederlande ausgeflogen. Die beiden Maschinen landeten am frÃ¼hen Dienstagmorgen in Eindhoven. An Bord waren hauptsÃ¤chlich Ã„rzte und Besatzungsmitglieder, unter ihnen ein Deutscher, sowie mehrere KreuzfahrtgÃ¤ste aus Australien und Neuseeland.Â



Kurz nach dem Verlassen des Kreuzfahrtschiffs wurde ein spanischer Passagier positiv auf das Hantavirus getestet. Der Passagier sei in ein Krankenhaus eingeliefert worden, zeige jedoch bislang keine Krankheitssymptome, gab das Gesundheitsministerium in Madrid bekannt. Zuvor waren zwei Passagiere - eine FranzÃ¶sin und ein US-BÃ¼rger - nach Verlassen des Schiffs positiv auf das Hantavirus getestet worden.



Die ersten Passagiere und Besatzungsmitglieder aus insgesamt 19 LÃ¤ndern hatten am Sonntag das Kreuzfahrtschiff verlassen und von Teneriffa aus mit Sondermaschinen die Heimreise angetreten.



25 Besatzungsmitglieder und zwei medizinische Mitarbeiter blieben an Bord der "Hondius", die am Montagabend den Hafen verlieÃŸ, um in Richtung Niederlande zu fahren. Nach Angaben des Kreuzfahrtunternehmens Oceanwide Expeditions wird das Schiff voraussichtlich am Sonntagabend in Rotterdam erwartet. An Bord ist auch die Leiche einer Deutschen, die am 2. Mai an den Folgen einer Hantavirus-Infektion gestorben war.



Das Bundesgesundheitsministerium in Berlin teilte mit, alle vier deutschen Passagiere seien "vollstÃ¤ndig ohne Symptome". Die vier Deutschen waren am Sonntag gemeinsam mit weiteren Betroffenen mit einer niederlÃ¤ndischen Maschine von Teneriffa nach Eindhoven gebracht worden. Laut Bundesgesundheitsministerium wurden sie anschlieÃŸend ins Frankfurter UniversitÃ¤tsklinikum gebracht, wo sie in der Nacht zum Montag eintrafen.



In ihren Heimatregionen sind dann die jeweiligen GesundheitsÃ¤mter zustÃ¤ndig. In Berlin und Baden-WÃ¼rttemberg sollten die Passagiere unter hÃ¤usliche QuarantÃ¤ne gestellt werden. Wie mit den Menschen aus Bayern und Sachsen verfahren werden sollte, war zunÃ¤chst unklar.



Die "Hondius" war am 1. April in Ushuaia im SÃ¼den Argentiniens zu einer Atlantik-Kreuzfahrt aufgebrochen. Ein erster Passagier aus den Niederlanden starb am 11. April an Bord an den Folgen des Hantavirus. Seine Frau ging am 24. April auf der Insel St. Helena im SÃ¼datlantik von Bord, um die Leiche ihres Mannes in die Heimat zu begleiten. Zwei Tage spÃ¤ter starb sie nach einem Flug nach Johannesburg im Krankenhaus. Am 2. Mai starb eine deutsche Passagierin an Bord der "Hondius".



Eine weitere Deutsche, die mit ihr Kontakt hatte und bereits vor einigen Tagen von Bord geholt wurde, befindet sich seit vergangener Woche im UniversitÃ¤tsklinikum DÃ¼sseldorf. Bislang wurde bei ihr keine Infektion nachgewiesen, wie das Krankenhaus am Montag mitteilte.



Gegen das schwere Atemwegserkrankungen verursachende Hantavirus gibt es keine Impfung und auch keine Behandlung. Die WHO vermutet, dass sich der zuerst gestorbene NiederlÃ¤nder in SÃ¼damerika mit einer seltenen und von Mensch zu Mensch Ã¼bertragbaren Variante des Hantavirus infizierte, bevor er an Bord ging. AnschlieÃŸend verbreitete sich das Virus dann offenbar an Bord. Nach EinschÃ¤tzungen aus BrÃ¼ssel ist das Risiko fÃ¼r eine Ausbreitung des Hantavirus in Europa gering.