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Filmfestival von Cannes beginnt mit ErÃ¶ffnungsgala

  • AFP - 12. Mai 2026, 04:07 Uhr
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Festivalpalast in Cannes
Bild: AFP

Im sÃ¼dfranzÃ¶sischen Cannes beginnt am Dienstag das internationale Filmfestival. In diesem Jahr treten 22 Filme im Wettbewerb um die Goldene Palme an, darunter drei deutschsprachige Streifen.

Im sÃ¼dfranzÃ¶sischen Cannes beginnt am Dienstag das internationale Filmfestival. In diesem Jahr treten 22 Filme im Wettbewerb um die Goldene Palme an, darunter drei deutschsprachige Streifen. Die Schauspielerin Sandra HÃ¼ller verkÃ¶rpert in einem Schwarz-WeiÃŸ-Film eine Tochter des Schriftstellers Thomas Mann.

Obwohl die groÃŸen Hollywoodstudios dieses Mal nicht vertreten sind, werden zahlreiche Stars aus den USA an der CÃ´te d'Azur erwartet, unter ihnen Adam Driver, Demi Moore, Kristen Stewart und Barbra Streisand. John Travolta stellt seinen ersten Film als Regisseur vor. Mit Eye HaÃ¯dara wird die ErÃ¶ffnungsgala erstmals von einer schwarzen Schauspielerin moderiert. Als ErÃ¶ffnungsfilm wird "La VÃ©nus Electrique" (Die elektrische Venus) gezeigt, der Ende der 20er Jahre in Paris spielt.Â 

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