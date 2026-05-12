Politik

Nach Wahl: Landtag von Baden-WÃ¼rttemberg kommt erstmals zusammen

  • AFP - 12. Mai 2026, 04:05 Uhr
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Landtag in Stuttgart
Bild: AFP

Nach der Wahl in Baden-WÃ¼rttemberg tritt der neue Landtag erstmals zusammen. Auf der konstituierenden Sitzung wird der neue LandtagsprÃ¤sident gewÃ¤hlt. DafÃ¼r nominierte die CDU-Fraktion den bisherigen Innenminister Thomas Strobl.

Nach der Wahl in Baden-WÃ¼rttemberg tritt der neue Landtag am Dienstag (11.00 Uhr) erstmals in Stuttgart zusammen. Auf der konstituierenden Sitzung wird der neue LandtagsprÃ¤sident gewÃ¤hlt. DafÃ¼r nominierte die CDU-Fraktion den bisherigen Innenminister Thomas Strobl. Am Mittwoch tritt dann GrÃ¼nen-Spitzenkandidat Cem Ã–zdemir bei der Wahl zum neuen MinisterprÃ¤sidenten an. Er folgt damit dem langjÃ¤hrigen Amtsinhaber Winfried Kretschmann (GrÃ¼ne), der aus AltersgrÃ¼nden nicht mehr zu Wahl antrat.

Am Montag besiegelten GrÃ¼ne und CDU mit der Unterzeichnung des Koalitionsvertrags ihre gemeinsame Regierung. Die GrÃ¼nen hatten die Landtagswahl am 8. MÃ¤rz knapp vor den Christdemokraten gewonnen. Bei den Landtagsmandaten gibt es eine Pattsituation, GrÃ¼ne und CDU kommen auf jeweils 56 Sitze. Gemeinsam verfÃ¼gt GrÃ¼n-Schwarz Ã¼ber eine komfortable Zweidrittelmehrheit. Im Parlament vertreten sind ansonsten nur noch die AfD mit 35 und die SPD mit zehn Abgeordneten.

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