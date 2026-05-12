Nach der Wahl in Baden-WÃ¼rttemberg tritt der neue Landtag am Dienstag (11.00 Uhr) erstmals in Stuttgart zusammen. Auf der konstituierenden Sitzung wird der neue LandtagsprÃ¤sident gewÃ¤hlt. DafÃ¼r nominierte die CDU-Fraktion den bisherigen Innenminister Thomas Strobl. Am Mittwoch tritt dann GrÃ¼nen-Spitzenkandidat Cem Ã–zdemir bei der Wahl zum neuen MinisterprÃ¤sidenten an. Er folgt damit dem langjÃ¤hrigen Amtsinhaber Winfried Kretschmann (GrÃ¼ne), der aus AltersgrÃ¼nden nicht mehr zu Wahl antrat.
Am Montag besiegelten GrÃ¼ne und CDU mit der Unterzeichnung des Koalitionsvertrags ihre gemeinsame Regierung. Die GrÃ¼nen hatten die Landtagswahl am 8. MÃ¤rz knapp vor den Christdemokraten gewonnen. Bei den Landtagsmandaten gibt es eine Pattsituation, GrÃ¼ne und CDU kommen auf jeweils 56 Sitze. Gemeinsam verfÃ¼gt GrÃ¼n-Schwarz Ã¼ber eine komfortable Zweidrittelmehrheit. Im Parlament vertreten sind ansonsten nur noch die AfD mit 35 und die SPD mit zehn Abgeordneten.
Politik
Nach Wahl: Landtag von Baden-WÃ¼rttemberg kommt erstmals zusammen
- AFP - 12. Mai 2026, 04:05 Uhr
Nach der Wahl in Baden-WÃ¼rttemberg tritt der neue Landtag erstmals zusammen. Auf der konstituierenden Sitzung wird der neue LandtagsprÃ¤sident gewÃ¤hlt. DafÃ¼r nominierte die CDU-Fraktion den bisherigen Innenminister Thomas Strobl.
Nach der Wahl in Baden-WÃ¼rttemberg tritt der neue Landtag am Dienstag (11.00 Uhr) erstmals in Stuttgart zusammen. Auf der konstituierenden Sitzung wird der neue LandtagsprÃ¤sident gewÃ¤hlt. DafÃ¼r nominierte die CDU-Fraktion den bisherigen Innenminister Thomas Strobl. Am Mittwoch tritt dann GrÃ¼nen-Spitzenkandidat Cem Ã–zdemir bei der Wahl zum neuen MinisterprÃ¤sidenten an. Er folgt damit dem langjÃ¤hrigen Amtsinhaber Winfried Kretschmann (GrÃ¼ne), der aus AltersgrÃ¼nden nicht mehr zu Wahl antrat.
Weitere Meldungen
In Berlin kommt am Dienstagnachmittag der Koalitionsausschuss zusammen. Die Spitzen des schwarz-roten RegierungsbÃ¼ndnisses wollen nach dem Stopp der 1000-Euro-EntlastungsprÃ¤mieMehr
Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) hat vor den Beratungen des KoalitionsausschussesÂ eine pauschale KÃ¼rzung von Subventionen und SteuervergÃ¼nstigungen zur Finanzierung einerMehr
Nach dem Wahldebakel seiner Labour-Partei bei den Kommunal- und Regionalwahlen wÃ¤chst der Druck auf den britischen Premierminister Keir Starmer. Bis Montagabend stellten sichMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vor dem am Dienstag stattfindenden Koalitionsausschuss der Spitzen von CDU, CSU und SPD fordert die deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK)Mehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vor den Beratungen im Koalitionsausschuss hat Caritas-PrÃ¤sidentin Eva Welskop-Deffaa die Bundesregierung aufgerufen, die BÃ¼rger bei denMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die stark gestiegenen Dieselpreise setzen dem Ã¶ffentlichen Nahverkehr in Deutschland massiv zu und kÃ¶nnten das Deutschlandticket gefÃ¤hrden.Mehr