In Berlin kommt am Dienstagnachmittag der Koalitionsausschuss zusammen. Die Spitzen des schwarz-roten RegierungsbÃ¼ndnisses wollen nach dem Stopp der 1000-Euro-EntlastungsprÃ¤mie durch den Bundesrat Ã¼ber das weitere Vorgehen beraten. MÃ¶glich sind Alternativen zu der EntlastungsmaÃŸnahme, die wegen der hohen Energiepreise infolge des Iran-Krieges geplant war. Gesprochen werden dÃ¼rfte dabei auch Ã¼ber die geplante Reform der Einkommensteuer. Zudem dÃ¼rften die PlÃ¤ne fÃ¼r Einsparungen im Haushalt 2027 die Koalitionspartner beschÃ¤ftigen.
Die bereits vom Bundestag beschlossene EntlastungsprÃ¤mie war am Freitag im Bundesrat gescheitert. Die Regierung wollte damit Unternehmen ermÃ¶glichen, ihren BeschÃ¤ftigten steuer- und abgabenfrei bis zu 1000 EuroÂ zu zahlen. Der Vorschlag war aber sowohl in der Wirtschaft als auch bei den BundeslÃ¤ndern auf Widerstand gestoÃŸen, die vom Bund einen Ausgleich fÃ¼r die erwarteten SteuerausfÃ¤lle verlangten.Â
Politik
Koalitionsausschuss tagt zu Entlastungen
- AFP - 12. Mai 2026, 04:03 Uhr
In Berlin kommt am Dienstagnachmittag der Koalitionsausschuss zusammen. Die Spitzen des schwarz-roten RegierungsbÃ¼ndnisses wollen nach dem Stopp der 1000-Euro-EntlastungsprÃ¤mie durch den Bundesrat Ã¼ber das weitere Vorgehen beraten.
In Berlin kommt am Dienstagnachmittag der Koalitionsausschuss zusammen. Die Spitzen des schwarz-roten RegierungsbÃ¼ndnisses wollen nach dem Stopp der 1000-Euro-EntlastungsprÃ¤mie durch den Bundesrat Ã¼ber das weitere Vorgehen beraten. MÃ¶glich sind Alternativen zu der EntlastungsmaÃŸnahme, die wegen der hohen Energiepreise infolge des Iran-Krieges geplant war. Gesprochen werden dÃ¼rfte dabei auch Ã¼ber die geplante Reform der Einkommensteuer. Zudem dÃ¼rften die PlÃ¤ne fÃ¼r Einsparungen im Haushalt 2027 die Koalitionspartner beschÃ¤ftigen.
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