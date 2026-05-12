Koalitionsausschuss tagt zu Entlastungen

Merz, Bas und Klingbeil (v.l.)

In Berlin kommt am Dienstagnachmittag der Koalitionsausschuss zusammen. Die Spitzen des schwarz-roten RegierungsbÃ¼ndnisses wollen nach dem Stopp der 1000-Euro-EntlastungsprÃ¤mie durch den Bundesrat Ã¼ber das weitere Vorgehen beraten.

In Berlin kommt am Dienstagnachmittag der Koalitionsausschuss zusammen. Die Spitzen des schwarz-roten RegierungsbÃ¼ndnisses wollen nach dem Stopp der 1000-Euro-EntlastungsprÃ¤mie durch den Bundesrat Ã¼ber das weitere Vorgehen beraten. MÃ¶glich sind Alternativen zu der EntlastungsmaÃŸnahme, die wegen der hohen Energiepreise infolge des Iran-Krieges geplant war. Gesprochen werden dÃ¼rfte dabei auch Ã¼ber die geplante Reform der Einkommensteuer. Zudem dÃ¼rften die PlÃ¤ne fÃ¼r Einsparungen im Haushalt 2027 die Koalitionspartner beschÃ¤ftigen.



Die bereits vom Bundestag beschlossene EntlastungsprÃ¤mie war am Freitag im Bundesrat gescheitert. Die Regierung wollte damit Unternehmen ermÃ¶glichen, ihren BeschÃ¤ftigten steuer- und abgabenfrei bis zu 1000 EuroÂ zu zahlen. Der Vorschlag war aber sowohl in der Wirtschaft als auch bei den BundeslÃ¤ndern auf Widerstand gestoÃŸen, die vom Bund einen Ausgleich fÃ¼r die erwarteten SteuerausfÃ¤lle verlangten.Â