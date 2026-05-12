Eurovision Song Contest startet mit erstem Halbfinale

ESC-ErÃ¶ffnungszeremonie in Wien

Mit dem ersten Halbfinale beginnt in Ã–sterreichs Hauptstadt Wien die 70. Ausgabe des Eurovision Song Contest. 15 LÃ¤nder treten dort gegeneinander um zehn Tickets fÃ¼r das ESC-Finale an.

Mit dem ersten Halbfinale beginnt am Dienstag (21.00 Uhr) in Ã–sterreichs Hauptstadt Wien die 70. Ausgabe des Eurovision Song Contest (ESC). 15 LÃ¤nder treten dabei gegeneinander um zehn Tickets fÃ¼r das ESC-Finale am Samstag an. Unter den Startern ist auch das finnische Duo Linda Lampenius und Pete Parkkonen mit dem Lied "Liekinheitin", das als Favorit fÃ¼r den Sieg gilt. Auch Mitfavorit Akylas kÃ¤mpft mit "Ferto" fÃ¼r Griechenland um einen Platz.



Ebenso ist Israel mit Noam Bettan und dem Popsong "Michelle" dabei. Ãœber die Teilnahme Israels wird wegen dessen Vorgehens im Gazastreifen gestritten. FÃ¼nf LÃ¤nder machen aus Protest dagegen in diesem Jahr nicht beim ESC mit. In der Show des ersten Halbfinales prÃ¤sentiert auch Sarah Engels ihren Beitrag "Fire" fÃ¼r Deutschland. Sie muss sich aber nicht qualifizieren, Deutschland ist als eines der verbliebenen vier groÃŸen GeldgeberlÃ¤nder direkt fÃ¼r das Finale gesetzt. Die Show wird im Spartensender One Ã¼bertragen.