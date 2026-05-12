Mit Blick auf einen mÃ¶glichen internationalen Einsatz zur Absicherung der Schifffahrt in der StraÃŸe von Hormus findet am Dienstag eine Videokonferenz der Verteidigungsminister von rund 40 Staaten statt. Initiiert wurde das virtuelle Treffen von GroÃŸbritannien und Frankreich. Das Bundesverteidigungsministerium hat Deutschlands Teilnahme bestÃ¤tigt.
Die StraÃŸe von Hormus ist seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar von den iranischen Revolutionsgarden weitgehend gesperrt. In der Folge sind die Energiepreise weltweit in die HÃ¶he geschossen. Die US-Armee wiederum blockiert die iranischen HÃ¤fen an der SchifffahrtsstraÃŸe. London und Paris setzen sich seit lÃ¤ngerem fÃ¼r eine internationale Mission zur Absicherung der Schifffahrt durch die Meerenge zwischen dem Iran und Oman ein. Die Bundeswehr will sich unter anderem mit einem Minenjagdboot beteiligen. Der Einsatz soll erst nach einem Ende der Kampfhandlungen beginnen.
Brennpunkte
Internationale Verteidigungsminister besprechen Hormus-Einsatz
- AFP - 12. Mai 2026, 04:03 Uhr
GroÃŸbritannien und Frankreich haben mit Blick auf einen internationalen Einsatz zur Absicherung der StraÃŸe von Hormus fÃ¼r Dienstag eine Videokonferenz der Verteidigungsminister einberufen.
Mit Blick auf einen mÃ¶glichen internationalen Einsatz zur Absicherung der Schifffahrt in der StraÃŸe von Hormus findet am Dienstag eine Videokonferenz der Verteidigungsminister von rund 40 Staaten statt. Initiiert wurde das virtuelle Treffen von GroÃŸbritannien und Frankreich. Das Bundesverteidigungsministerium hat Deutschlands Teilnahme bestÃ¤tigt.
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