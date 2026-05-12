Die EU will Vertreter der radikalislamischen Taliban-Regierung zu GesprÃ¤chen in BrÃ¼ssel Ã¼ber Abschiebungen nach Afghanistan einladen. Ein Treffen auf "technischer Ebene mit den De-facto-BehÃ¶rden in Afghanistan" werde derzeit vorbereitet, sagte ein Sprecher der EU-Kommission am Montag der Nachrichtenagentur AFP.Â
Aus informierten Kreisen hieÃŸ es, es solle in KÃ¼rze ein Schreiben nach Kabul geschickt werden, um einen Termin fÃ¼r die Beratungen in BrÃ¼ssel zu vereinbaren.Â Der Besuch der Taliban-Vertreter wÃ¼rde auf zwei Reisen europÃ¤ischer Vertreter nach Afghanistan zu Sondierungen Ã¼ber mÃ¶gliche Abschiebungen von Afghaninnen und Afghanen aus der EU in ihr Heimatland folgen.Â Die EU erkennt die Taliban-BehÃ¶rden nicht offiziell an.
Die geplanten Abschiebungen haben zahlreiche Bedenken ausgelÃ¶st. Menschenrechtsorganisationen zufolge steckt Afghanistan mitten in einer humanitÃ¤ren Krise, verschÃ¤rft durch DÃ¼rre und drastische KÃ¼rzungen bei der Auslandshilfe.Â
Nach jahrelanger westlicher MilitÃ¤rprÃ¤senz hatten die radikalislamischen Taliban im August 2021 die Macht in Afghanistan zurÃ¼ckerobert und ein sogenanntes islamisches Emirat ausgerufen. Seither setzen sie ihre strenge Auslegung des Islam mit drakonischen Gesetzen durch.
Rund 20 EU-Staaten streben trotzdem Abschiebungen nach Afghanistan an. In Deutschland wurden seit 2024 bereits mehr als hundert Afghanen abgeschoben, obwohl die Bundesregierung die Taliban nicht als rechtmÃ¤ÃŸige afghanische Regierung anerkennt. Nach Abschluss einer Vereinbarung mit der Taliban-Regierung wurden seit Februar dutzende straffÃ¤llig gewordene Afghanen in ihr Heimatland abgeschoben.
Brennpunkte
Treffen in BrÃ¼ssel geplant: EU will mit Taliban-Vertretern Ã¼ber Abschiebungen beraten
- AFP - 12. Mai 2026, 02:55 Uhr
Die EU will mit Vertreter der radikalislamischen Taliban-Regierung zu GesprÃ¤chen in BrÃ¼ssel Ã¼ber Abschiebungen nach Afghanistan einladen. Ein Treffen auf werde derzeit vorbereitet, sagte ein Sprecher der EU-Kommission.
Die EU will Vertreter der radikalislamischen Taliban-Regierung zu GesprÃ¤chen in BrÃ¼ssel Ã¼ber Abschiebungen nach Afghanistan einladen. Ein Treffen auf "technischer Ebene mit den De-facto-BehÃ¶rden in Afghanistan" werde derzeit vorbereitet, sagte ein Sprecher der EU-Kommission am Montag der Nachrichtenagentur AFP.Â
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