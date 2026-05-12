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Oberstes US-Gericht erlaubt Postversand von Abtreibungspille vorerst weiter

  • AFP - 12. Mai 2026, 02:37 Uhr
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Medikament mit dem Wirkstoff Mifepriston
Bild: AFP

In den USA dÃ¼rfen Mifepriston-Abtreibungspillen vorerst weiter per Post versandt werden: Das Oberste Gericht in Washington setzte die Entscheidung eines US-Berufungsgerichts zum einstweiligen Stopp des Postversands fÃ¼r weitere drei Tage aus.

In den USA dÃ¼rfen Abtreibungspillen mit dem Wirkstoff Mifepriston vorerst weiter per Post versandt werden: Das Oberste Gericht in Washington setzte die Entscheidung eines US-Berufungsgerichts zum einstweiligen Stopp des Postversands am Montag fÃ¼r weitere drei Tage aus. Damit kÃ¶nnen die Abtreibungspillen nun vorerst bis Donnerstag per Post verschickt werden.Â 

Der Supreme Court hatte den Postversand von Pillen mit dem Wirkstoff Mifepriston bereits am Montag vergangener Woche wieder erlaubt.Â Das mehrheitlich konservativ besetzte Oberste Gericht gab damit einem Einspruch des Herstellers Danco Laboratories statt.Â 

Ein US-Berufungsgericht hatte den Vertrieb zuvor einstweilig gestoppt und angeordnet, abtreibungswillige Frauen mÃ¼ssten persÃ¶nlich eine Klinik aufsuchen.Â Die US-ArzneimittelbehÃ¶rde FDA hatte 2023 die Vorschrift aufgehoben, dass Mifepriston persÃ¶nlich ausgehÃ¤ndigt werden muss. Dagegen klagte der republikanisch regierte Bundesstaat Louisiana, der eine der strengsten Abtreibungsgesetzgebungen der USA hat.

Mifepriston wird in den USA bei den meisten SchwangerschaftsabbrÃ¼chen eingesetzt. Abtreibungsgegner wollen den Zugang bereits seit langem erschweren. In Deutschland wird das PrÃ¤parat unter dem Namen Mifegyne verbreitet.

Der Supreme Court hatte im Jahr 2022 das seit rund fÃ¼nf Jahrzehnten geltende landesweite Recht auf den Schwangerschaftsabbruch annulliert. Seitdem liegt die ZustÃ¤ndigkeit fÃ¼r das Abtreibungsrecht bei den einzelnen Bundesstaaten. Louisiana und rund 20 andere konservativ geprÃ¤gte Bundesstaaten haben seither das Recht auf Abtreibung abgeschafft oder drastisch eingeschrÃ¤nkt.

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