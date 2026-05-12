MÃ¤nnlich dominierter Wettbewerb: Cannes-Leiter weist Kritik an Filmauswahl zurÃ¼ck

Festivalpalast mit dem diesjÃ¤hrigen Plakat

Kurz vor dem Start des Filmfestivals von Cannes hat Festivaldirektor Thierry FrÃ©maux erneut Kritik an der vergleichsweise groÃŸen Zahl von Wettbewerbsfilmen von mÃ¤nnlichen Regisseuren zurÃ¼ckgewiesen. Er stellte sich gegen eine Filmauswahl nach Quote.

Kurz vor dem Start des diesjÃ¤hrigen Filmfestivals von Cannes hat Festivaldirektor Thierry FrÃ©maux erneut Kritik an der vergleichsweise groÃŸen Zahl von Wettbewerbsfilmen von mÃ¤nnlichen Regisseuren zurÃ¼ckgewiesen. Mit Blick auf das offizielle Festivalplakat, das Geena Davis und Susan Sarandon aus dem Film "Thelma und Louise" von 1991 zeigt, sagte FrÃ©maux am Montag, es gehe nicht darum, dem Festival ein "feministisches Image" zu geben.



Frauen fÃ¼hrten nur bei fÃ¼nf von 22 Filmen im diesjÃ¤hrigen Wettbewerb um die Goldene Palme Regie - im vergangenen Jahr stammten sieben von 22 Filmen aus der Hand einer Regisseurin. FrÃ©maux sagte, es dÃ¼rfe "unter keinen UmstÃ¤nden" eine Filmauswahl nach Quote geben, wie dies das Kollektiv 50/50 im Jahr 2018 in einer Charta gefordert hatte. Gleichzeitig sagte FrÃ©maux, dass bei vergleichbaren Werken eines Regisseurs und einer Regisseurin die Wahl auf den Film der Regisseurin falle. Zudem seien die Festivalleitung und die Jurys paritÃ¤tisch besetzt.Â



Das Filmfestival von Cannes beginnt am Dienstag. Im Wettbewerb um die Goldene Palme sind in diesem Jahr drei deutschsprachige Streifen. Obwohl die groÃŸen Hollywoodstudios dieses Mal nicht vertreten sind, werden zahlreiche Stars aus den USA an der CÃ´te d'Azur erwartet, unter ihnen Adam Driver, Demi Moore, Kristen Stewart und Barbra Streisand. Das Filmfestival endet am 23. Mai.