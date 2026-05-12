Spahn plÃ¤diert fÃ¼r pauschale KÃ¼rzung aller Subventionen um fÃ¼nf Prozent

Spahn

Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) hat eine pauschale KÃ¼rzung von Subventionen und SteuervergÃ¼nstigungen um fÃ¼nf Prozent zur Finanzierung einer Steuerreform ins Spiel gebracht. Er Ã¤uÃŸerte sich vor den Beratungen des Koalitionsausschusses.

Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) hat vor den Beratungen des KoalitionsausschussesÂ eine pauschale KÃ¼rzung von Subventionen und SteuervergÃ¼nstigungen zur Finanzierung einer Steuerreform ins Spiel gebracht. "Ich persÃ¶nlich komme immer mehr dahin, dass eine pauschale KÃ¼rzung, ein pauschales Abschmelzen bei allen Subventionen und SteuervergÃ¼nstigungen um fÃ¼nf Prozent der richtige Weg ist, das sind auch schon Milliarden", sagte Spahn im Podcast des Portals "Table.Briefings".Â



Ein solcher Schritt habe wahrscheinlich "eine hÃ¶here Akzeptanz, als sich einzeln durch jede Subvention durchzuarbeiten", sagte Spahn den Angaben zufolge. Das Entlastungsvolumen einer Steuerreform mÃ¼sse mindestens bei zehn Milliarden Euro pro Jahr liegen.



AuÃŸerdem schlug Spahn vor, kleine FÃ¶rderprogramme im Haushalt zu streichen. "Wir haben im Koalitionsvertrag vereinbart, alle FÃ¶rderprogramme, die kleiner sind als 50 MillionenÂ EuroÂ Jahreswirkung,Â einzustampfen", sagte er. "Steht da drin, ist leider bis jetzt noch nicht passiert." Eine Finanzierung der geplanten Steuerreform ausschlieÃŸlich Ã¼ber hÃ¶here Steuern fÃ¼r Spitzenverdiener lehne er ab, betonte Spahn.



Die Spitzen von CDU, CSU und SPD kommen am Dienstagnachmittag zu einem Koalitionsausschuss zusammen. Sie wollen nach dem Stopp der 1000-Euro-EntlastungsprÃ¤mie durch den Bundesrat Ã¼ber das weitere Vorgehen beraten.