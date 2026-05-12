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Ukraine bietet Deutschland weitreichende Drohnen an

  • dts - 12. Mai 2026, 02:00 Uhr
Bild vergrößern: Ukraine bietet Deutschland weitreichende Drohnen an
Bundeswehr Drohne (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der Weigerung der US-Regierung, kÃ¼nftig Tomahawk-MarschflugkÃ¶rper zur Abschreckung Russlands in Deutschland zu stationieren, hat die Ukraine Berlin die Lieferung weitreichender Drohnen und Raketen als Ersatz in Aussicht gestellt.

Alonya Getmanchuk, Botschafterin in der Nato-Mission der Ukraine in BrÃ¼ssel, sagte der "Welt": "Wir sind in der Lage, die FÃ¤higkeiten der Nato, PrÃ¤zisionsschlÃ¤ge in der Tiefe durchzufÃ¼hren, zu stÃ¤rken und ab einem bestimmten Zeitpunkt auch die FÃ¤higkeitslÃ¼cken der Allianz zu schlieÃŸen. Dazu gehÃ¶ren auch jene FÃ¤higkeiten fÃ¼r PrÃ¤zisionsschlÃ¤ge, die man sich von den Amerikanern erwartet hatte." Wenn Nato-LÃ¤nder wie Deutschland in Zukunft danach fragten, kÃ¶nnten sie durchaus auch ihre Erfahrungen und effektive Waffen anbieten: weitreichende Drohnen und Raketen.

Getmanchuk sagte weiter, ihr Land habe "eine Menge anzubieten, basierend auf unseren Erfahrungen mit PrÃ¤zisionsschlÃ¤gen in der Tiefe des feindlichen Raums". Die Ukraine habe in der Vergangenheit viel dazugelernt in der DurchfÃ¼hrung von militÃ¤rischen PrÃ¤zisionsschlÃ¤gen. Die Ukraine besitze wertvolle Expertise und habe "einzigartige LÃ¶sungen" nicht nur bei der Abwehr von Drohnen, sondern auch bei der DurchfÃ¼hrung von PrÃ¤zisionsschlÃ¤gen.

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