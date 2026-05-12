Mehr als 70 Labour-Abgeordnete fordern Starmer zum RÃ¼cktritt auf

Nach dem Wahldebakel seiner Labour-Partei bei den Kommunal- und Regionalwahlen wÃ¤chst der Druck auf den britischen Premierminister Keir Starmer. Bis Montagabend stellten sich mehr als 70 Labour-Abgeordnete gegen den Regierungschef und forderten seinen RÃ¼cktritt. AuÃŸenministerin Yvette Cooper und Innenministerin Shabana Mahmood riefen Starmer britischen Medien zufolge auf, fÃ¼r einen geordneten Machtwechsel zu sorgen.Â
Vier Regierungsmitarbeiter verkÃ¼ndeten aus Protest gegen den Premierminister ihren RÃ¼cktritt. Starmer habe die Partei reformiert, sagte eine von ihnen, die frÃ¼here AuÃŸenamts-Mitarbeiterin Melanie Ward. Doch die Botschaft der Wahlen sei klar: "Der Premierminister hat das Vertrauen der Ã–ffentlichkeit, diesen Wandel anzufÃ¼hren, verloren."
FÃ¼r eine parteiinterne Abstimmung Ã¼ber eine AblÃ¶sung Starmers mÃ¼ssten 81 der insgesamt 403 Labour-Abgeordneten dem Premier das Misstrauen aussprechen. In britischen Medien werden die frÃ¼here Vize-Regierungschefin Angela Rayner oder Gesundheitsminister Wes Streeting als mÃ¶gliche Kandidaten gehandelt.
Bei den Wahlen am Donnerstag in England, Schottland und Wales hatten sowohl die rechtspopulistische Partei Reform UK als auch die GrÃ¼nen zugelegt, wÃ¤hrend Labour auch in Hochburgen hunderte Sitze verlor. Starmer steht deswegen massiv unter Druck.Â
"Ich weiÃŸ, dass die Menschen frustriert sind Ã¼ber den Zustand GroÃŸbritanniens, frustriert sind Ã¼ber die Politik, und manche Menschen auch frustriert sind Ã¼ber mich", rÃ¤umte Starmer am Montag ein. "Ich weiÃŸ, dass es Menschen gibt, die an mir zweifeln, und ich weiÃŸ, dass ich ihnen das Gegenteil beweisen muss â€“ und das werde ich", kÃ¼ndigte der Premier an.Â
"Schrittweise VerÃ¤nderungen" seien angesichts der massiven Unzufriedenheit in der BevÃ¶lkerung nicht mehr ausreichend. Seine Regierung wolle daher eine "umfassendere Antwort" geben. Starmer stellte Verbesserungen durch engere Beziehungen zur EU in Aussicht und kÃ¼ndigte MaÃŸnahmen in der Energie- und Wirtschaftspolitik an, darunter ein Gesetz zur vollstÃ¤ndigen Verstaatlichung des Stahlkonzerns British Steel.
Politik
Mehr als 70 Labour-Abgeordnete fordern Starmer zum RÃ¼cktritt auf
- AFP - 12. Mai 2026, 01:58 Uhr
Nach dem Wahldebakel seiner Labour-Partei bei den Kommunal- und Regionalwahlen wÃ¤chst der Druck auf den britischen Premierminister Starmer. Inzwischen stellten sich mehr als 70 Labour-Abgeordnete gegen ihn und forderten seinen RÃ¼cktritt.
Nach dem Wahldebakel seiner Labour-Partei bei den Kommunal- und Regionalwahlen wÃ¤chst der Druck auf den britischen Premierminister Keir Starmer. Bis Montagabend stellten sich mehr als 70 Labour-Abgeordnete gegen den Regierungschef und forderten seinen RÃ¼cktritt. AuÃŸenministerin Yvette Cooper und Innenministerin Shabana Mahmood riefen Starmer britischen Medien zufolge auf, fÃ¼r einen geordneten Machtwechsel zu sorgen.Â
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