SPD kritisiert Warkens Pflegereform-PlÃ¤ne

Medizinisches Personal in einem Krankenhaus (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Kurz bevor Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) ihre Ideen fÃ¼r eine Reform der sozialen Pflegeversicherung vorlegen will, hat der Koalitionspartner teils scharfe Kritik an den bereits bekanntgewordenen PlÃ¤nen geÃ¼bt.



Der gesundheitspolitische Sprecher der SPD im Bundestag, Christos Pantazis, sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe: "Wer eine Pflegereform ankÃ¼ndigt, muss eben nicht nur Ã¼ber Effizienz- und Wirtschaftlichkeitsreserven sprechen, sondern auch beantworten, wie die Finanzierungsbasis dieses Systems langfristig stabilisiert werden soll."



Pantazis wiederholte auch die SPD-Forderung nach einer BÃ¼rgerversicherung fÃ¼r die Pflege. Man werde die unterschiedlichen Risikostrukturen zwischen sozialer und privater Pflegeversicherung nicht dauerhaft ausblenden kÃ¶nnen. WÃ¤hrend die soziale Pflegeversicherung den GroÃŸteil Ã¤lterer, multimorbider und kostenintensiver Versicherter trage, verfÃ¼ge die private Pflegepflichtversicherung strukturell Ã¼ber ein gÃ¼nstigeres und einkommensstÃ¤rkeres Risikokollektiv, so Pantazis. DarÃ¼ber mÃ¼sse man offen und ehrlich sprechen dÃ¼rfen. Er sagte, dass es dabei nicht darum gehe, gesetzlich und privat Versicherte gegeneinander auszuspielen. Es gehe um die StabilitÃ¤t des Pflegesystems und um die Frage fairer Lastenteilung bei einem gemeinsamen Lebensrisiko. "Denn am Ende gilt ein einfacher Grundsatz: gleiche Pflegeleistungen, gemeinsames Risiko, faire Lastenteilung", so der Gesundheitspolitiker.



Gesundheitsministerin Warken will bis Mitte Mai einen Gesetzentwurf fÃ¼r eine Pflegereform vorlegen. Dabei drohen deutliche Mehrbelastungen fÃ¼r pflegebedÃ¼rftige Menschen in Heimen sowie ein erschwerter Zugang zu Leistungen der Pflegeversicherung generell. Warken kÃ¼ndigte unter anderem an, bei der Einstufung in die Pflegegrade 1 bis 3 auf die wissenschaftliche Empfehlung zurÃ¼ckgehen zu mÃ¼ssen, die vor deren EinfÃ¼hrung erarbeitet worden seien. In dem Zusammenhang verwies sie auch auf ein erwartetes Defizit der Pflegeversicherung fÃ¼r 2027 und 2028, das sie auf zusammen 22,5 Milliarden Euro bezifferte und das damit hÃ¶her ausfallen wÃ¼rde als zunÃ¤chst gedacht.



Vor der VerÃ¶ffentlichung des Gesetzentwurfs und anlÃ¤sslich des Tags der Pflege an diesem Dienstag wies auch der Verband Deutscher Alten- und Behindertenhilfe (VDAB) auf notwendige Reformen hin. "Angesichts steigender Pflegebedarfe und begrenzter Ressourcen braucht es jetzt schnelle und verlÃ¤ssliche Entscheidungen der Politik. Darum muss die anstehende Pflegereform endlich zu der dringend notwendigen Strukturreform in der Pflege fÃ¼hren", sagte VDAB-BundesgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Thomas Knieling den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Wirtschaftliche Grundlagen professioneller Pflegeeinrichtungen mÃ¼ssten nachhaltig gewÃ¤hrleistet sein. "Denn nur mit tragfÃ¤higen Pflegeunternehmen lÃ¤sst sich die Versorgung pflegebedÃ¼rftiger Menschen sichern, flÃ¤chendeckend und zukunftsfÃ¤hig gestalten", sagte Knieling weiter.



Der Deutsche Berufsverband fÃ¼r Pflegeberufe (DBfK) appellierte an die Bundesregierung: "Pflege darf nicht zur ManÃ¶vriermasse kurzfristiger Sparpolitik werden", sagte DBfK-PrÃ¤sidentin Vera Lux den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Das gelte fÃ¼r die Reform der gesetzlichen Krankenversicherung ebenso wie fÃ¼r die Pflegereform. "Wer das Pflegebudget deckelt, Entlastung schwÃ¤cht oder Pflegepersonalkosten als Kostentreiber darstellt, gefÃ¤hrdet Versorgungssicherheit und Patientenschutz", so Lux weiter. NÃ¶tig seien aus DBfK-Sicht nun verbindliche Personalbemessung, bessere Arbeitsbedingungen, starke Pflegebildung, erweiterte Befugnisse fÃ¼r Pflegefachpersonen und echte Mitentscheidung der Pflege in allen Reformprozessen. "Der Tag der Pflegenden darf kein ritualisierter Dankestag bleiben. Er muss ein politischer Auftrag sein", forderte Lux weiter.

