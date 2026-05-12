SPD kritisiert Warkens Pflegereform-PlÃ¤ne

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Kurz bevor Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) ihre Ideen fÃ¼r eine Reform der sozialen Pflegeversicherung vorlegen will, hat der Koalitionspartner teils scharfe Kritik an den bereits bekanntgewordenen PlÃ¤nen geÃ¼bt.
Der gesundheitspolitische Sprecher der SPD im Bundestag, Christos Pantazis, sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe: "Wer eine Pflegereform ankÃ¼ndigt, muss eben nicht nur Ã¼ber Effizienz- und Wirtschaftlichkeitsreserven sprechen, sondern auch beantworten, wie die Finanzierungsbasis dieses Systems langfristig stabilisiert werden soll."
Pantazis wiederholte auch die SPD-Forderung nach einer BÃ¼rgerversicherung fÃ¼r die Pflege. Man werde die unterschiedlichen Risikostrukturen zwischen sozialer und privater Pflegeversicherung nicht dauerhaft ausblenden kÃ¶nnen. WÃ¤hrend die soziale Pflegeversicherung den GroÃŸteil Ã¤lterer, multimorbider und kostenintensiver Versicherter trage, verfÃ¼ge die private Pflegepflichtversicherung strukturell Ã¼ber ein gÃ¼nstigeres und einkommensstÃ¤rkeres Risikokollektiv, so Pantazis. DarÃ¼ber mÃ¼sse man offen und ehrlich sprechen dÃ¼rfen. Er sagte, dass es dabei nicht darum gehe, gesetzlich und privat Versicherte gegeneinander auszuspielen. Es gehe um die StabilitÃ¤t des Pflegesystems und um die Frage fairer Lastenteilung bei einem gemeinsamen Lebensrisiko. "Denn am Ende gilt ein einfacher Grundsatz: gleiche Pflegeleistungen, gemeinsames Risiko, faire Lastenteilung", so der Gesundheitspolitiker.
Gesundheitsministerin Warken will bis Mitte Mai einen Gesetzentwurf fÃ¼r eine Pflegereform vorlegen. Dabei drohen deutliche Mehrbelastungen fÃ¼r pflegebedÃ¼rftige Menschen in Heimen sowie ein erschwerter Zugang zu Leistungen der Pflegeversicherung generell. Warken kÃ¼ndigte unter anderem an, bei der Einstufung in die Pflegegrade 1 bis 3 auf die wissenschaftliche Empfehlung zurÃ¼ckgehen zu mÃ¼ssen, die vor deren EinfÃ¼hrung erarbeitet worden seien. In dem Zusammenhang verwies sie auch auf ein erwartetes Defizit der Pflegeversicherung fÃ¼r 2027 und 2028, das sie auf zusammen 22,5 Milliarden Euro bezifferte und das damit hÃ¶her ausfallen wÃ¼rde als zunÃ¤chst gedacht.
Vor der VerÃ¶ffentlichung des Gesetzentwurfs und anlÃ¤sslich des Tags der Pflege an diesem Dienstag wies auch der Verband Deutscher Alten- und Behindertenhilfe (VDAB) auf notwendige Reformen hin. "Angesichts steigender Pflegebedarfe und begrenzter Ressourcen braucht es jetzt schnelle und verlÃ¤ssliche Entscheidungen der Politik. Darum muss die anstehende Pflegereform endlich zu der dringend notwendigen Strukturreform in der Pflege fÃ¼hren", sagte VDAB-BundesgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Thomas Knieling den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Wirtschaftliche Grundlagen professioneller Pflegeeinrichtungen mÃ¼ssten nachhaltig gewÃ¤hrleistet sein. "Denn nur mit tragfÃ¤higen Pflegeunternehmen lÃ¤sst sich die Versorgung pflegebedÃ¼rftiger Menschen sichern, flÃ¤chendeckend und zukunftsfÃ¤hig gestalten", sagte Knieling weiter.
Der Deutsche Berufsverband fÃ¼r Pflegeberufe (DBfK) appellierte an die Bundesregierung: "Pflege darf nicht zur ManÃ¶vriermasse kurzfristiger Sparpolitik werden", sagte DBfK-PrÃ¤sidentin Vera Lux den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Das gelte fÃ¼r die Reform der gesetzlichen Krankenversicherung ebenso wie fÃ¼r die Pflegereform. "Wer das Pflegebudget deckelt, Entlastung schwÃ¤cht oder Pflegepersonalkosten als Kostentreiber darstellt, gefÃ¤hrdet Versorgungssicherheit und Patientenschutz", so Lux weiter. NÃ¶tig seien aus DBfK-Sicht nun verbindliche Personalbemessung, bessere Arbeitsbedingungen, starke Pflegebildung, erweiterte Befugnisse fÃ¼r Pflegefachpersonen und echte Mitentscheidung der Pflege in allen Reformprozessen. "Der Tag der Pflegenden darf kein ritualisierter Dankestag bleiben. Er muss ein politischer Auftrag sein", forderte Lux weiter.
Lifestyle
SPD kritisiert Warkens Pflegereform-PlÃ¤ne
- dts - 12. Mai 2026
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Kurz bevor Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) ihre Ideen fÃ¼r eine Reform der sozialen Pflegeversicherung vorlegen will, hat der Koalitionspartner teils scharfe Kritik an den bereits bekanntgewordenen PlÃ¤nen geÃ¼bt.
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