Hohe Dieselpreise setzen Ã–PNV massiv zu

Haltestelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die stark gestiegenen Dieselpreise setzen dem Ã¶ffentlichen Nahverkehr in Deutschland massiv zu und kÃ¶nnten das Deutschlandticket gefÃ¤hrden. Das berichtet die "Rheinische Post" unter Berufung auf eine Umfrage des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV).



Laut der VDV-"Dieselpreis-Umfrage" melden 89,5 Prozent der Verkehrsunternehmen deutlich hÃ¶here Betriebskosten. Im Durchschnitt seien die monatlichen Diesel-Ausgaben um 27,5 Prozent gestiegen.



VDV-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Alexander MÃ¶ller warnte vor AngebotskÃ¼rzungen bei Bussen und Bahnen. Die Verkehrsleistung werde wegen der "explodierenden Preise" weiter zurÃ¼ckgehen - "im regionalen Zugverkehr und auch fÃ¼r die Verkehre in den StÃ¤dten und im lÃ¤ndlichen Raum", sagte MÃ¶ller der Zeitung. Dadurch drohe die AttraktivitÃ¤t des Deutschlandtickets dauerhaft abzunehmen. "Nicht wegen des Preises, sondern wegen des schlechter werdenden Ã–PNV-Angebots." Derzeit kostet der Fahrschein 63 Euro. Im September wird der neue Preis festgelegt.



Der Dieselpreisschub wegen der Iran-Krise greife ohne AusgleichsmaÃŸnahmen das Ã–PNV-System insgesamt an, so MÃ¶ller. Viele Kostensteigerungen habe die Branche bislang abfedern kÃ¶nnen - "jetzt geht das nicht mehr". Bund und LÃ¤nder stÃ¼nden daher in der Verantwortung, einen Kollaps zu verhindern.

