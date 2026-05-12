Wirtschaft

Kassenchef wirft Koalition Einknicken vor Pharma vor

  • dts - 12. Mai 2026
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Tabletten (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Streit um das Gesundheits-Sparpaket hat der Chef der Techniker Krankenkasse, Jens Baas, der schwarz-roten Koalition vorgeworfen, die Pharmaindustrie zu schonen und damit vor Drohungen der Konzerne einzuknicken.

"Die Regierung darf sich von der Pharmaindustrie nicht erpressen lassen", sagte Baas dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Die Politik unterschÃ¤tzt ihre eigene Macht und Ã¼berschÃ¤tzt die der Pharmakonzerne", fÃ¼gte Baas hinzu. Selbst in den USA, wo PrÃ¤sident Donald Trump die Hersteller massiv unter Druck setze, ziehe sich kein Konzern zurÃ¼ck. "Bei den Beratungen im Bundestag kann und muss der Sparbeitrag der Pharmaindustrie krÃ¤ftig erhÃ¶ht werden", mahnte er.

"Die Pharmalobby argumentiert immer wieder, dass es zwischen der Entscheidung, in einem Land zu forschen und zu produzieren, und den Arzneimittelpreisen einen direkten Zusammenhang gibt. Das ist Unsinn", so der Kassenchef. Auch die Drohung der Industrie, bei zu niedrigen Preisen bestimmte Medikamente nicht mehr in Deutschland auf den Markt zu bringen, wies Baas als unglaubwÃ¼rdig zurÃ¼ck. Deutschland habe nach den USA die hÃ¶chsten Arzneimittelpreise, sagte er. Kein Pharmakonzern kÃ¶nne es sich leisten, sich aus einem der weltweit interessantesten MÃ¤rkte zurÃ¼ckzuziehen.

Kritik Ã¼bte Baas auch an der Debatte in der Koalition Ã¼ber eine Senkung der Zahl der Krankenkassen. Er halte die Debatte fÃ¼r ein AblenkungsmanÃ¶ver der Politik, der Einspareffekt wÃ¤re selbst im besten Fall marginal, sagte er. Die Mehrzahl der BeschÃ¤ftigten einer Kasse befasse sich mit konkreten Belangen der Versicherten. "Sprich: Beim Personal sind kaum Einsparungen mÃ¶glich." Den geplanten Gehaltsdeckel fÃ¼r das FÃ¼hrungspersonal von Krankenkassen kritisierte er als kontraproduktiv. Krankenkassen brauchten hoch qualifizierte Leute - schlieÃŸlich mÃ¼ssten sie mit Ã„rzten, KrankenhÃ¤usern oder der Pharmaindustrie auf AugenhÃ¶he verhandeln, sagte er. "Nur Top-Qualifizierte kÃ¶nnen in solchen Verhandlungen das Beste fÃ¼r die Beitragszahler herausholen", mahnte der Kassenchef.

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