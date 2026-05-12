Klingbeil plant keine neue BehÃ¶rde zur GeldwÃ¤sche-BekÃ¤mpfung

Lars Klingbeil am 11.05.2026, via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) will zur BekÃ¤mpfung der GeldwÃ¤sche anders als die VorgÃ¤ngerregierung keine neue BehÃ¶rde aufbauen, sondern setzt auf rasche Reformen innerhalb des Zolls.



"Ich habe mich dafÃ¼r entschieden, die etablierten Strukturen des Zolls zu stÃ¤rken und ihn damit noch schlagkrÃ¤ftiger im Kampf gegen GeldwÃ¤sche sowie Terrorismus- und Proliferationsfinanzierung aufzustellen", schreibt Klingbeil in einem Brief an die Mitarbeitenden des Zolls, Ã¼ber den das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" berichtet. Von der GeldwÃ¤sche gehe eine "erhebliche" Bedrohung fÃ¼r den Wirtschaftsstandort und Finanzplatz Deutschland aus. Sie gefÃ¤hrde die IntegritÃ¤t des Finanzsystems, entziehe dem Staat bedeutende Einnahmen und stÃ¤rke kriminelle Netzwerke, so der Vizekanzler.



Deutschland war bereits mehrfach von internationalen Organisationen gerÃ¼gt worden, nur unzureichend gegen GeldwÃ¤sche vorzugehen. Die Ampelkoalition hatte unter Finanzminister Christian Lindner (FDP) den Aufbau eines "Bundesamtes fÃ¼r die BekÃ¤mpfung der FinanzkriminalitÃ¤t" geplant, in dem die zersplitterten ZustÃ¤ndigkeiten gebÃ¼ndelt werden sollten. Wegen Streitigkeiten wurde das Gesetz aber nie beschlossen.



Klingbeil legt diese PlÃ¤ne nun endgÃ¼ltig zu den Akten. Stattdessen soll die zentrale Organisation fÃ¼r die GeldwÃ¤schebekÃ¤mpfung, die Zentralstelle fÃ¼r Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU), im Zoll verbleiben. Sie solle aber gemÃ¤ÃŸ den internationalen Vorgaben fachlich und organisatorisch unabhÃ¤ngiger werden, erlÃ¤uterte Klingbeil. Der Zoll selbst bekommt den PlÃ¤nen zufolge neue Befugnisse: Die strafrechtlichen Ermittlungen bedeutender internationaler GeldwÃ¤schefÃ¤lle sollen bundesweit spezialisierte Einheiten des Zolls Ã¼bernehmen. Zudem wird den Angaben zufolge in der FIU eine "nationale Expertisestelle" eingerichtet, um das Personal in Bund und LÃ¤ndern fit zu machen fÃ¼r die BekÃ¤mpfung von GeldwÃ¤sche und TerrorismusbekÃ¤mpfung. Klingbeil schreibt, alle MaÃŸnahmen dienten auch dazu, Deutschland fit fÃ¼r die nÃ¤chste ÃœberprÃ¼fung durch die internationale Financial Action Task Force (FATF) zu machen. Sie ist fÃ¼r die Jahre 2028/2029 vorgesehen.

