DB-Chefin Palla stellt RandgeschÃ¤fte auf den PrÃ¼fstand

Evelyn Palla (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bahnchefin Evelyn Palla will sich von unrentablen Beteiligungen der Deutschen Bahn trennen, wenn diese nicht zum KerngeschÃ¤ft gehÃ¶ren.



"KerngeschÃ¤ft, das ist das richtige Triggerwort. Wir konzentrieren uns noch fokussierter auf das Eisenbahnfahren", sagte Palla dem "Stern". RandgeschÃ¤fte wie Angebote fÃ¼r die sogenannte erste und letzte Meile werde die Deutsche Bahn "kÃ¼nftig nur noch machen, wenn wir damit auch Geld verdienen". Damit kommen auch Bahn-Angebote wie die Vermietung von LeihrÃ¤dern (Call-a-bike) oder Leihautos (Flinkster) auf den PrÃ¼fstand. Mit welchem GeschÃ¤ft die Bahn Geld verdient und mit welchem nicht, lieÃŸ Palla offen. Sie machte aber klar: "Wo heute Minus ist, muss demnÃ¤chst ein Plus stehen."



Der DB-Konzern listet in seiner Bilanz Ã¼ber 500 Beteiligungen auf, etliche davon im Ausland. Bereits im vergangenen Jahr verkaufte die Bahn ihre Ã¤uÃŸerst profitable Logistiktochter DB Schenker, die Warentransporte Ã¼berwiegend per Lkw organisierte. Zudem hat sich der Staatskonzern von Arriva getrennt, einem internationalen Personenunternehmen, das in GroÃŸbritannien, Italien oder den Niederlanden Bus oder Regionalverkehr organisierte. Die Abkoppelung erfolgte aufgrund strategischer Ãœberlegungen, aber auch weil durch die VerkaufserlÃ¶se die hohe Schuldenlast der DB reduziert werden konnte.



Entschieden ist bereits, dass die DB sich von groÃŸen Schienenprojekten im Ausland, etwa in Indien und in Uruguay, trennt. Diese werden derzeit von der Tochtergesellschaft DB E.C.O. Group betreut. "Das ist ein GeschÃ¤ft, von dem wir uns mittelfristig trennen werden", sagte Palla dem "Stern".

