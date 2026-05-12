Deutsche Bahn kÃ¼ndigt Familienticket fÃ¼r 99,99 Euro an

ICE der Deutschen Bahn (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutsche Bahn kÃ¼ndigt eine besonders gÃ¼nstige Urlaubsfamilienflatrate fÃ¼r die Sommerferien an. Zum Pauschalpreis von 99,99 Euro soll eine ganze Familie mit FernverkehrszÃ¼gen hin und zurÃ¼ck verreisen kÃ¶nnen, die Sitzplatzreservierung ist in dem Preis inklusive.



Das berichtet der "Stern". Angesichts der schweren Energiekrise startet die Bahn das Angebot speziell fÃ¼r diesen Krisensommer. Damit reagiere die Bahn auf die hohen Sprit- und Kerosinpreise.



Bahnchefin Evelyn Palla sagte dem "Stern": "Jeder soll in Deutschland weiterhin die MÃ¶glichkeit haben, in den Urlaub zu fahren - gerade fÃ¼r die Kinder darf der Sommerurlaub nicht ins Wasser fallen." Das neue Angebot der Bahn gilt fÃ¼r maximal fÃ¼nf Personen, ist ab Mitte Juni buchbar und gilt in ganz Deutschland bis zum Ende der bayerischen Schulferien Mitte September.



Die Flatrate ergÃ¤nzt weitere Angebote der Bahn, die helfen sollen, die Teuerung fÃ¼r die Konsumenten in Deutschland abzumildern. "In der Krise ist die Bahn ein StabilitÃ¤tsanker", sagte Palla. So habe die DB "ganz bewusst entschieden", die Ticketpreise in den kommenden zwÃ¶lf Monaten nicht anzuheben. "Das gibt Planungssicherheit fÃ¼r viele Menschen", sagte die Bahnchefin. AuÃŸerdem bietet die DB seit dem 9. Mai Last-Minute-Tickets ab 6,99 Euro an, mit denen sie RestplÃ¤tze in ihren FernverkehrszÃ¼gen verkauft.



Mit dieser Offensive wirbt die Bahn bei ihren FahrgÃ¤sten aber auch um Geduld. Denn auch mit der neuen Bahnchefin werde das Bahnfahren erst mal nicht zuverlÃ¤ssiger. Derzeit liegt die PÃ¼nktlichkeit im Fernverkehr bei unter 60 Prozent, weit weg von Spitzenwerten von 2020, wo acht von zehn ICEs pÃ¼nktlich ankamen. "Es gibt nicht den einen Hebel, den ich umlegen kann, und prompt werden wir wieder pÃ¼nktlicher und alles funktioniert reibungslos", sagte Palla. Seit fÃ¼nf Jahren sinke die PÃ¼nktlichkeit im Fernverkehr Jahr fÃ¼r Jahr. "Diese Talfahrt mÃ¼ssen wir stoppen. Erst danach wird es wieder besser werden. Das ist ein Teil der neuen Ehrlichkeit."

