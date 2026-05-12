Ã„rzteprÃ¤sident fordert Verschiebung des Kassen-Sparpakets

Krankenhaus (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Ã„rzteprÃ¤sident Klaus Reinhardt fordert die schwarz-rote Koalition auf, das Sparpaket fÃ¼r die gesetzlichen Krankenkassen nicht mehr vor der Sommerpause im Bundestag zu beschlieÃŸen.



"Ein so weitreichendes Gesetz kann man nicht mit der Brechstange durchdrÃ¼cken", sagte Reinhardt dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" vor dem am Dienstag beginnenden Ã„rztetag. Alle Beteiligten brÃ¤uchten ausreichend Zeit, die vorgesehenen MaÃŸnahmen auf ihre Auswirkungen fÃ¼r die Patientenversorgung zu prÃ¼fen. "Vor der Sommerpause sollte gar nichts entschieden werden", mahnte Reinhardt. Stattdessen sollte die Bundesgesundheitsministerin alle Beteiligten, auch den Bundesfinanzminister, an einen Tisch bringen, um tragfÃ¤hige Alternativkonzepte entlang klar definierter Zielmarken zu entwickeln.



Reinhardt kritisierte insbesondere die PlÃ¤ne der Koalition, die SteuerzuschÃ¼sse fÃ¼r die Krankenversicherung insgesamt zu kÃ¼rzen. "Das ist Haushaltskonsolidierung zulasten der Versicherten, der Patientinnen und Patienten und mittelbar auch der BeschÃ¤ftigten im Gesundheitswesen", beklagte er. So notwendig eine Stabilisierung der GKV-Finanzen sei, dÃ¼rfe ein solidarisch organisiertes Gesundheitssystem seine Leistungen nicht vorrangig an fiskalischen Vorgaben ausrichten, die sich unmittelbar auf die Patientenversorgung auswirken, mahnte Reinhardt. MaÃŸstab mÃ¼sse der medizinisch notwendige Versorgungsbedarf der BevÃ¶lkerung sein, forderte der Ã„rzteprÃ¤sident.



So notwendig eine Stabilisierung der GKV-Finanzen sei, dÃ¼rfe ein solidarisch organisiertes Gesundheitssystem seine Leistungen nicht vorrangig an fiskalischen Vorgaben ausrichten, die sich unmittelbar auf die Patientenversorgung auswirken. MaÃŸstab mÃ¼sse der medizinisch notwendige Versorgungsbedarf der BevÃ¶lkerung sein. Deshalb sei es wichtig, die Lasten fair zu verteilen; ausdrÃ¼cklich schlieÃŸe er dabei auch den Bundesfinanzminister ein. WÃ¼rde der Bund endlich fÃ¼r die versicherungsfremden Leistungen aufkommen, mÃ¼sste man heute nicht Ã¼ber Einspargesetze diskutieren. Stattdessen entziehe der Bundesfinanzminister dem System sogar zusÃ¤tzliche Mittel und verschÃ¤rfe damit die finanzielle Lage der GKV. Im Jahr 2027 solle der Bundeszuschuss zum Gesundheitsfonds um 1,75 Milliarden Euro sinken. Das sei Haushaltskonsolidierung zulasten der Versicherten, der Patienten und mittelbar auch der BeschÃ¤ftigten im Gesundheitswesen. FÃ¼r sie seien unbezahlte Mehrarbeit, steigender Leistungsdruck und immer engere Taktungen im Versorgungsalltag lÃ¤ngst RealitÃ¤t. Ein System, das dauerhaft darauf setze, strukturelle Defizite durch individuelle Ãœberlastung auszugleichen, sei nicht zukunftsfÃ¤hig. Ein so weitreichendes Gesetz kÃ¶nne man nicht mit der Brechstange durchdrÃ¼cken. Bund, LÃ¤nder und Selbstverwaltung brÃ¤uchten ausreichend Zeit, um die vorgesehenen MaÃŸnahmen auf ihre Auswirkungen fÃ¼r die Patientenversorgung zu prÃ¼fen. Vor der Sommerpause solle gar nichts entschieden werden. Stattdessen solle die Bundesgesundheitsministerin alle Beteiligten, auch den Bundesfinanzminister, an einen Tisch bringen, um tragfÃ¤hige Alternativkonzepte entlang klar definierter Zielmarken zu entwickeln.

