Arbeitgeber fordern von Bas mehr Reformtempo

BÃ¤rbel Bas am 08.05.2026, via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vor dem fÃ¼r Dienstag geplanten Koalitionsausschuss fordern die Arbeitgeber von Bundesarbeitsministerin BÃ¤rbel Bas (SPD) deutlich mehr Reformtempo und warnen vor einem weiteren "Fehlstart".



Der HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der Bundesvereinigung der Deutschen ArbeitgeberverbÃ¤nde (BDA), Steffen Kampeter, sagte der "Bild": "Bundesarbeitsministerin Bas muss jetzt entscheiden, statt weiter zu bremsen." Deutschland brauche einen "konkreten Rentenplan". Wer den Bundeszuschuss kÃ¼rze und zugleich hÃ¶here BeitrÃ¤ge riskiere, sorge fÃ¼r weniger Netto und hÃ¶here Arbeitskosten. Das sei keine Entlastung. Bas mÃ¼sse zÃ¼gig einen Gesetzentwurf vorlegen, der die Rentenfinanzierung stabilisiere, "ohne Arbeit weiter zu verteuern".



Kampeter forderte Bas auÃŸerdem auf, jetzt mit Arbeitgebern und Gewerkschaften die geplante Sozialstaatsreform vorzubereiten. "Die Zeit der Worte ist vorbei, die VorschlÃ¤ge liegen auf dem Tisch", sagte er. Ein "weiterer politischer Fehlstart" wie bei der gescheiterten EntlastungsprÃ¤mie dÃ¼rfe sich nicht wiederholen. Jetzt mÃ¼ssten die angekÃ¼ndigten Reformgesetze schnell ins Kabinett. Auch die geplante Reform des Arbeitszeitgesetzes mÃ¼sse jetzt schnell kommen, mahnte der BDA-Chef. Man erwarte die schnelle Umsetzung der Koalitionsvereinbarungen - mit "rechtssicherer Vertrauensarbeitszeit statt unnÃ¶tiger Stechuhr-BÃ¼rokratie". Der EuropÃ¤ische Gerichtshof zwinge niemanden zur Minutenerfassung. Ein deutscher Sonderweg mit zusÃ¤tzlicher BÃ¼rokratie wÃ¼rde "flexible Arbeit" ausbremsen und "ArbeitsplÃ¤tze gefÃ¤hrden".

