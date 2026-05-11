US-BÃ¶rsen legen zu - Chipeuphorie schlÃ¤gt Ã–lpreisschock

Wallstreet, via dts Nachrichtenagentur

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New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-BÃ¶rsen haben am Montag zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 49.704 Punkten berechnet, ein Plus in HÃ¶he von 0,2 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.410 Punkten 0,2 Prozent im Plus, die TechnologiebÃ¶rse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 29.320 Punkten 0,3 Prozent im Plus.



Im Tagesverlauf konnten die Hoffnungen im Chipmarkt die Sorgen um den wieder steigenden Ã–lpreis verdrÃ¤ngen. Die positiven Bilanzen der Halbleiterhersteller wussten offenbar die Anleger an der Wall Street zu Ã¼berzeugen. So rangierten unter anderem Nvidia, Qualcomm und Micron im Plus.



Auch Intel waren nach den jÃ¼ngsten Berichten Ã¼ber eine Kooperation mit Apple weiterhin gefragt. Angesichts dessen, dass sich im Irankrieg aber keine absehbare LÃ¶sung abzeichnet, dÃ¼rfte der Ã–lpreis bald wieder fÃ¼r Turbulenzen an den BÃ¶rsen in New York sorgen.



Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Montagabend etwas stÃ¤rker: Ein Euro kostete 1,1778 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8490 Euro zu haben.



Der Goldpreis konnte profitieren, am Abend wurden fÃ¼r eine Feinunze 4.735 US-Dollar gezahlt (+0,4 Prozent). Das entspricht einem Preis von 129,25 Euro pro Gramm.



Der Ã–lpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 104,30 US-Dollar, das waren 2,9 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

