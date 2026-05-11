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Studie: Schnelle Entscheidungen bei komplexen Problemen besser

  • dts - 11. Mai 2026, 21:58 Uhr
Bild vergrößern: Studie: Schnelle Entscheidungen bei komplexen Problemen besser
Schach (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Eine neue Studie zeigt, dass bei komplexen strategischen Entscheidungen eine kÃ¼rzere Ãœberlegensdauer mit einer hÃ¶heren QualitÃ¤t der Entscheidung einhergeht. Das hat ein internationales Forschungsteam unter Beteiligung der Ludwig-Maximilians-UniversitÃ¤t MÃ¼nchen (LMU) herausgefunden. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift PNAS verÃ¶ffentlicht.

Die Wissenschaftler analysierten fÃ¼r ihre Untersuchung 215.000 SchachzÃ¼ge aus 3.600 Turnierpartien professioneller Spieler. Sie maÃŸen die Zeit, die die Spieler fÃ¼r ihre Entscheidungen benÃ¶tigten, und verglichen die Ergebnisse mit den Benchmarks von Schachcomputern, um die QualitÃ¤t objektiv zu bestimmen. Dabei zeigte sich, dass schnellere Entscheidungen mit hÃ¶herer EntscheidungsqualitÃ¤t verbunden waren, selbst wenn die rechnerische KomplexitÃ¤t der ZÃ¼ge und der Zeitdruck berÃ¼cksichtigt wurden.

Ob eine Person lange nachdenkt, spiegelt laut den Forschern eher wider, dass eine Entscheidung subjektiv als schwierig empfunden wird. Wer lÃ¤nger grÃ¼ble, treffe offenbar schlechtere Entscheidungen, wenn die objektiv messbare Schwierigkeit konstant gehalten werde. Eine kÃ¼rzere Entscheidungsdauer kÃ¶nne dagegen auf eine starke Intuition hinweisen. Die Forscher halten es fÃ¼r mÃ¶glich, dass das Ergebnis auch auf andere komplexe Entscheidungssituationen auÃŸerhalb des Schachspiels Ã¼bertragbar ist.

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