Klage gegen Trump-Plan: Pool-blaues Becken am Lincoln-Denkmal in der Kritik

Die Arbeiten am "Reflecting Pool"

Schwimmbad-Blau hat sich US-PrÃ¤sident Donald Trump als Farbe fÃ¼r das reflektierende Wasserbecken am Lincoln-Denkmal in Washington ausgesucht - doch der Neuanstrich des Bodenbelags stÃ¶ÃŸt bei DenkmalschÃ¼tzern auf Widerstand.

Schwimmbad-Blau hat sich US-PrÃ¤sident Donald Trump als Farbe fÃ¼r das spiegelnde Wasserbecken am Lincoln-Denkmal in Washington ausgesucht - doch der Neuanstrich des Bodenbelags stÃ¶ÃŸt bei DenkmalschÃ¼tzern auf Widerstand. Die unabhÃ¤ngige Stiftung fÃ¼r Kulturlandschaften (TCLF) reichte am Montag Klage gegen die Umgestaltung ein. Trump versuche, der Hauptstadt vor den Feiern zum 250. Jahrestag der US-UnabhÃ¤ngigkeitserklÃ¤rung am 4. Juli seinen Stempel aufzudrÃ¼cken, hieÃŸ es.



"Amerikaflaggen-blau" hat Trump die neue Farbe fÃ¼r das Wasserbecken getauft. Die Stiftung sieht in der Neugestaltung allerdings eine "SchÃ¤ndung". Die Trump-Regierung verÃ¤ndere damit "den historischen Charakter" des traditionell grauen Wasserbeckens, "ohne die vom Kongress vorgeschriebenen Verfahren einzuhalten".Â



Der Immobilienunternehmer Trump hatte den blauen Anstrich damit begrÃ¼ndet, der historische Steinboden wirke "dreckig und schmutzig". Vor einigen Tagen war der PrÃ¤sident mit einer Autokolonne durch das leere Becken gefahren, um sich ein Bild von den Arbeiten zu machen.



Der 610 Meter lange "Reflecting Pool" wurde von 1922 bis 1923 gebaut und ist ein Wahrzeichen Washingtons sowie ein beliebtes Fotomotiv. Darin spiegelt sich das tempelartige Lincoln-Denkmal. Von der anderen Seite aus reflektiert das Becken das Denkmal fÃ¼r den ersten US-PrÃ¤sidenten George Washington, einen fast 170 Meter hohen Obelisken.Â



Die "New York Times" berichtete unterdessen Ã¼ber explodierende Kosten fÃ¼r den Neuanstrich. Sie beliefen sich nun auf 13,1 Millionen Dollar (rund elf Millionen Euro), berichtete das Blatt und berief sich auf Regierungsunterlagen. Trump hatte lediglich 1,5 Millionen Dollar veranschlagt.Â



Trump ist schon seit einiger Zeit dabei, Washington umzugestalten. Unter anderem lieÃŸ er den historischen OstflÃ¼gel des WeiÃŸen Hauses abreiÃŸen, um an dessen Stelle einen Ballsaal zu bauen. Auch einen riesigen Triumphbogen will er errichten lassen.