Wirtschaft

Klingbeil hebt Bedeutung von Mitbestimmung und Investitionen hervor

  • dts - 11. Mai 2026, 20:13 Uhr
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Lars Klingbeil am 11.05.2026, via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) hat die Bedeutung der Mitbestimmung und der Rolle der Gewerkschaften in der aktuellen politischen Landschaft hervorgehoben.

Er sagte am Montag auf dem DGB-Bundeskongress in Berlin, dass in Zeiten "groÃŸer Herausforderungen" der Zusammenhalt zwischen politischen KrÃ¤ften, Gewerkschaften und Arbeitgebern entscheidend sei, um Deutschland "stark und resilient" zu halten. Klingbeil Ã¤uÃŸerte sich beeindruckt von der zentralen Rolle, die der kanadische Regierungschef Mark Carney der Mitbestimmung zuletzt Ã¶ffentlich beigemessen habe, und forderte, dass Deutschland sich ein Beispiel daran nehmen solle.

Klingbeil ging auch auf die wirtschaftlichen Herausforderungen ein, mit denen Deutschland konfrontiert sei. Er wies darauf hin, dass das Land seit vier Jahren kein nennenswertes Wachstum verzeichnet habe und die Energiepreisschocks sowie der Krieg im Iran das Wirtschaftswachstum weiter beeintrÃ¤chtigten. Er bekrÃ¤ftigte die Notwendigkeit von Investitionen in Infrastruktur, Digitalisierung und Klimaschutz, "um die wirtschaftliche StÃ¤rke Deutschlands zu sichern". Zudem sprach er sich fÃ¼r eine stÃ¤rkere Regulierung von digitalen Plattformen und eine gerechtere Besteuerung aus.

AbschlieÃŸend unterstrich Klingbeil die Wichtigkeit von Reformen, die auf Wachstum und ArbeitsplÃ¤tze abzielten, und betonte, dass diese gerecht gestaltet werden mÃ¼ssten. Er sprach sich fÃ¼r eine Einkommensteuerreform aus, bei der Spitzenverdiener mehr Verantwortung Ã¼bernehmen sollten, und kÃ¼ndigte einen Aktionsplan gegen Steuerbetrug und FinanzkriminalitÃ¤t an. Klingbeil rief dazu auf, den politischen Diskurs so zu fÃ¼hren, dass "Spaltung und Hetze" keinen Raum fÃ¤nden.

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