Wirtschaft

Trump will mit Chinas Staatschef Xi Ã¼ber US-Waffen fÃ¼r Taiwan reden

  • AFP - 11. Mai 2026, 19:27 Uhr
Bild vergrößern: Trump will mit Chinas Staatschef Xi Ã¼ber US-Waffen fÃ¼r Taiwan reden
Trump (li.) und Xi
Bild: AFP

Bei seiner bevorstehenden China-Reise will US-PrÃ¤sident Donald Trump mit Staatschef Xi Jinping Ã¼ber US-Waffenlieferungen an Taiwan diskutieren. Eine Grundregel der US-AuÃŸenpolitik aus den 1980er-Jahren besagt eigentlich, dass dieses Thema tabu ist.

Bei seiner bevorstehenden China-Reise will US-PrÃ¤sident Donald Trump mit Staatschef Xi Jinping Ã¼ber Waffenlieferungen an Taiwan diskutieren. Dies sei eines der vielen Dinge, Ã¼ber die er mit Xi ab Donnerstag in Peking sprechen werde, sagte Trump am Montag in Washington. Eine Grundregel der US-AuÃŸenpolitik aus den 1980er-Jahren besagt eigentlich, dass Washington China bei der AufrÃ¼stung Taiwans nicht konsultiert.

Trump sagte auf die Frage von Journalisten, ob die USA Taiwan weiterhin Waffen liefern sollten: "PrÃ¤sident Xi hÃ¤tte gerne, dass wir es nicht tun, und ich werde darÃ¼ber mit ihm sprechen." Der republikanische PrÃ¤sident Ronald Reagan hatte es 1982 in den sogenannten "sechs Zusicherungen" an Taiwan als ein Grundprinzip der US-AuÃŸenpolitik festgelegt, dass solche GesprÃ¤che mit China tabu sind.

China betrachtet die demokratische und selbstverwaltete Insel Taiwan als abtrÃ¼nnige Provinz, die notfalls mit militÃ¤rischer Gewalt wieder mit dem Festland vereint werden soll. Washington erkennt Taiwan zwar nicht offiziell an, ist jedoch der wichtigste militÃ¤rische UnterstÃ¼tzer der Insel.Â 

Im Dezember hatten die USA einen RÃ¼stungsvertrag im Umfang von elf Milliarden Dollar (gut neun Milliarden Euro) mit Taiwan verkÃ¼ndet. Kurz danach hielt die chinesische Armee ein ManÃ¶ver mit dutzenden Kampfflugzeugen und Marineschiffen rund um Taiwan ab. Dabei wurde die Blockade wichtiger taiwanischer HÃ¤fen simuliert.

Trump hatte Xi vergangene Woche als "tollen Typen" bezeichnet, mit dem er eine "sehr gute Beziehung" pflege. Der US-PrÃ¤sident soll am Mittwochabend (Ortszeit) in Peking eintreffen, am Donnerstag und Freitag sind GesprÃ¤che mit Xi geplant. Dabei geht es neben Taiwan um den Iran-Krieg und die Handelspolitik. Begleitet wird Trump von einer Wirtschaftsdelegation.

Das offizielle Programm umfasst einen Besuch im Himmelstempel der kaiserlichen Ming- und Qing-Dynastien sowie eine Teezeremonie mit den beiden Staatschefs. Es ist die erste China-Reise Trumps seit seiner ersten Amtszeit 2017.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Macron ruft zu mehr europÃ¤ischen Investitionen in Afrika auf
    Macron ruft zu mehr europÃ¤ischen Investitionen in Afrika auf

    Frankreichs PrÃ¤sident Emmanuel Macron hat sich auf einem zweitÃ¤gigen Wirtschaftsgipfel in Nairobi fÃ¼r mehr europÃ¤ische Investitionen anstelle Ã¶ffentlicher Entwicklungshilfe

    Mehr
    Rheinmetall und Telekom wollen gemeinsam Drohnen-Schutzschirm entwickeln
    Rheinmetall und Telekom wollen gemeinsam Drohnen-Schutzschirm entwickeln

    Der RÃ¼stungskonzern Rheinmetall und die Deutsche Telekom haben eine Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich angekÃ¼ndigt. Sie "wollen gemeinsam einen Abwehrschirm gegen Drohnen

    Mehr
    Umfrage: Knapp HÃ¤lfte der Deutschen lÃ¤sst wegen Iran-Krieg hÃ¤ufiger das Auto stehen
    Umfrage: Knapp HÃ¤lfte der Deutschen lÃ¤sst wegen Iran-Krieg hÃ¤ufiger das Auto stehen

    Wegen des Iran-Kriegs und des gestiegenen Ã–lpreises sparen zwei Drittel der Deutschen einer Umfrage zufolge Energie. Fast die HÃ¤lfte der Deutschen lÃ¤sst zudem hÃ¤ufiger das

    Mehr
    Finanzministerium: KI-Cyberattacken kÃ¶nnten sich auf FinanzstabilitÃ¤t auswirken
    Finanzministerium: KI-Cyberattacken kÃ¶nnten sich auf FinanzstabilitÃ¤t auswirken
    Auf Schienen von Berlin nach Oslo: Deutsche Bahn plant rund 14-stÃ¼ndige Direktverbindung
    Auf Schienen von Berlin nach Oslo: Deutsche Bahn plant rund 14-stÃ¼ndige Direktverbindung
    "Erforderliche Notbremsung": Wirtschaft begrÃ¼ÃŸt Stopp der EntlastungsprÃ¤mie
    US-Handelsgericht erklÃ¤rt Trumps globalen Zoll von zehn Prozent fÃ¼r rechtswidrig
    US-Handelsgericht erklÃ¤rt Trumps globalen Zoll von zehn Prozent fÃ¼r rechtswidrig
    Klingbeil hebt Bedeutung von Mitbestimmung und Investitionen hervor
    Klingbeil hebt Bedeutung von Mitbestimmung und Investitionen hervor
    Schlechtes Wetter: Kreuzfahrtschiff
    Schlechtes Wetter: Kreuzfahrtschiff "Hondius" legt auf Teneriffa an
    Wildberger fordert mehr
    Wildberger fordert mehr "Gestaltungsfreiheit" bei KI
    Neubauer kritisiert neues Heizungsgesetz scharf
    Neubauer kritisiert neues Heizungsgesetz scharf
    Zwei Tote und drei Verletzte bei SchieÃŸerei im Drogenmilieu von Nizza
    Zwei Tote und drei Verletzte bei SchieÃŸerei im Drogenmilieu von Nizza
    Mexiko gibt weitere Hilfslieferungen nach Kuba bekannt
    Mexiko gibt weitere Hilfslieferungen nach Kuba bekannt

    Top Meldungen

    Wildberger rÃ¤umt Fehler bei 1.000-Euro-PrÃ¤mie ein
    Wildberger rÃ¤umt Fehler bei 1.000-Euro-PrÃ¤mie ein

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) hat nach dem Scheitern der geplanten 1000-Euro-PrÃ¤mie fÃ¼r Arbeitnehmer im Bundesrat Fehler der

    Mehr
    Union fordert Fahrplan fÃ¼r Steuerreform bis 2027
    Union fordert Fahrplan fÃ¼r Steuerreform bis 2027

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Union fordert beim Spitzentreffen von CDU, CSU und SPD an diesem Dienstag einen konkreten Zeitplan fÃ¼r die geplante Steuerreform. Ziel ist

    Mehr
    NRW-Umweltminister fordert Herstellerverantwortung fÃ¼r Altkleider
    NRW-Umweltminister fordert Herstellerverantwortung fÃ¼r Altkleider

    DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - NRW-Umweltminister Oliver Krischer (GrÃ¼ne) macht Druck fÃ¼r die Einsetzung eines Textilgesetzes, das Hersteller von Textilien fÃ¼r

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts