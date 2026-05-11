Trump will mit Chinas Staatschef Xi Ã¼ber US-Waffen fÃ¼r Taiwan reden

Trump (li.) und Xi

Bei seiner bevorstehenden China-Reise will US-PrÃ¤sident Donald Trump mit Staatschef Xi Jinping Ã¼ber US-Waffenlieferungen an Taiwan diskutieren. Eine Grundregel der US-AuÃŸenpolitik aus den 1980er-Jahren besagt eigentlich, dass dieses Thema tabu ist.

Bei seiner bevorstehenden China-Reise will US-PrÃ¤sident Donald Trump mit Staatschef Xi Jinping Ã¼ber Waffenlieferungen an Taiwan diskutieren. Dies sei eines der vielen Dinge, Ã¼ber die er mit Xi ab Donnerstag in Peking sprechen werde, sagte Trump am Montag in Washington. Eine Grundregel der US-AuÃŸenpolitik aus den 1980er-Jahren besagt eigentlich, dass Washington China bei der AufrÃ¼stung Taiwans nicht konsultiert.



Trump sagte auf die Frage von Journalisten, ob die USA Taiwan weiterhin Waffen liefern sollten: "PrÃ¤sident Xi hÃ¤tte gerne, dass wir es nicht tun, und ich werde darÃ¼ber mit ihm sprechen." Der republikanische PrÃ¤sident Ronald Reagan hatte es 1982 in den sogenannten "sechs Zusicherungen" an Taiwan als ein Grundprinzip der US-AuÃŸenpolitik festgelegt, dass solche GesprÃ¤che mit China tabu sind.



China betrachtet die demokratische und selbstverwaltete Insel Taiwan als abtrÃ¼nnige Provinz, die notfalls mit militÃ¤rischer Gewalt wieder mit dem Festland vereint werden soll. Washington erkennt Taiwan zwar nicht offiziell an, ist jedoch der wichtigste militÃ¤rische UnterstÃ¼tzer der Insel.Â



Im Dezember hatten die USA einen RÃ¼stungsvertrag im Umfang von elf Milliarden Dollar (gut neun Milliarden Euro) mit Taiwan verkÃ¼ndet. Kurz danach hielt die chinesische Armee ein ManÃ¶ver mit dutzenden Kampfflugzeugen und Marineschiffen rund um Taiwan ab. Dabei wurde die Blockade wichtiger taiwanischer HÃ¤fen simuliert.



Trump hatte Xi vergangene Woche als "tollen Typen" bezeichnet, mit dem er eine "sehr gute Beziehung" pflege. Der US-PrÃ¤sident soll am Mittwochabend (Ortszeit) in Peking eintreffen, am Donnerstag und Freitag sind GesprÃ¤che mit Xi geplant. Dabei geht es neben Taiwan um den Iran-Krieg und die Handelspolitik. Begleitet wird Trump von einer Wirtschaftsdelegation.



Das offizielle Programm umfasst einen Besuch im Himmelstempel der kaiserlichen Ming- und Qing-Dynastien sowie eine Teezeremonie mit den beiden Staatschefs. Es ist die erste China-Reise Trumps seit seiner ersten Amtszeit 2017.