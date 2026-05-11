Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer hat die PlÃ¤ne der Bundesregierung fÃ¼r ein neues Heizungsgesetz scharf kritisiert und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sowie Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) attackiert.
"Dass Friedrich Merz kein Interesse an Klimaschutz hat, ist offensichtlich. Das gilt auch fÃ¼r die ehemalige Gaslobbyistin und Wirtschaftsministerin Reiche", sagte Neubauer am Montag in der ntv Sendung "Blome & Pfeffer".
Der Gesetzentwurf wÃ¼rde "deutsches und europÃ¤isches Recht" unterwandern. "Weder Klimaziele noch EU-Vorgaben fÃ¼r GebÃ¤udeeffizienz lassen sich damit erfÃ¼llen". Die Union sei "im Sinne ihrer fossilen Ideologie bereit, rechtsstaatliche Prinzipien zu durchbrechen". Das sei "nicht nur ein Ã¶kologisches, sondern auch ein demokratisches Drama".
Neubauer warnte zudem vor langfristigen Folgen fÃ¼r kommende Generationen. Zwar wÃ¼rden sich viele Menschen kÃ¼nftig fÃ¼r WÃ¤rmepumpen interessieren, gleichzeitig aber "Millionen" weiter auf fossile Heizungen setzen. "Die sorgen dafÃ¼r, dass Menschen wie ich, die in 20 oder 25 Jahren dastehen, Verantwortung Ã¼bernehmen wollen fÃ¼r ein Land, was nicht klimaneutral werden kann", sagte Neubauer. Die Hoffnung, fossile Heizsysteme spÃ¤ter einfach mit anderen EnergietrÃ¤gern weiterzubetreiben, bezeichnete sie als "MÃ¤rchen".
Kritisch Ã¤uÃŸerte sich Neubauer auch zur Rolle der SPD. "Eine TragÃ¶die wÃ¤re es, wenn die SPD diesen Weg mitgeht", sagte sie. Es sei zwar populÃ¤r, den Menschen "bloÃŸ nichts vorzuschreiben". Damit werde die Verantwortung aber "so sehr auf andere junge Generationen" verschoben. "Das ist also im Zweifel einfach total ungerecht."
Wirtschaft
Neubauer kritisiert neues Heizungsgesetz scharf
- dts - 11. Mai 2026, 18:55 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer hat die PlÃ¤ne der Bundesregierung fÃ¼r ein neues Heizungsgesetz scharf kritisiert und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sowie Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) attackiert.
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