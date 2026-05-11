Brennpunkte

Zwei Tote und drei Verletzte bei SchieÃŸerei im Drogenmilieu von Nizza

  • AFP - 11. Mai 2026, 18:52 Uhr
Bild vergrößern: Zwei Tote und drei Verletzte bei SchieÃŸerei im Drogenmilieu von Nizza
Polizist am Tatort
Bild: AFP

Bei einer SchieÃŸerei im Drogenmilieu sind in Nizza nach BehÃ¶rdenangaben zwei Menschen getÃ¶tet und drei weitere verletzt worden. In der Stadt hatte es in den vergangenen Tagen mehrere Gewalttaten im Drogenmilieu gegeben.

Bei einer SchieÃŸerei im Drogenmilieu sind in Nizza nach BehÃ¶rdenangaben zwei Menschen getÃ¶tet und drei weitere verletzt worden. Der Vorfall am Montag stehe im Zusammenhang mit DrogenkriminalitÃ¤t und habe sich in einem sozialen Brennpunkt der Stadt an der sÃ¼dfranzÃ¶sischen CÃ´te d'Azur ereignet, erklÃ¤rte Staatsanwalt Damien Martinelli. In Nizza hatte es in den vergangenen Tagen mehrere SchieÃŸereien und Gewalttaten im Drogenmilieu gegeben.Â 

"Der Krieg gegen den Drogenhandel darf nicht mit einer Niederlage der Republik enden", erklÃ¤rte Nizzas BÃ¼rgermeister Ã‰ric Ciotti im Onlinedienst X. Die Stadt erwarte "eine angemessene Reaktion", vor allem weitere VerstÃ¤rkung fÃ¼r die Polizei.

In jÃ¼ngster Zeit war die Zahl der Gewalttaten im Drogenmilieu in mehreren Regionen Frankreichs gestiegen. Seit Januar leitet eine von der Regierung in Paris beauftragte spezialisierte Staatsanwaltschaft fÃ¼r organisierte KriminalitÃ¤t komplexe Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Drogenhandel.

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