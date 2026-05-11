Mexiko gibt weitere Hilfslieferungen nach Kuba bekannt

Mexikos PrÃ¤sidentin Sheinbaum bei einer Pressekonferenz

Mexiko liefert laut PrÃ¤sidentin Claudia Sheinbaum weitere HilfsgÃ¼ter nach Kuba. ErdÃ¶l werde jedoch nicht in den kommunistisch regierten Karibikstaat transportiert, fÃ¼gte sie an. Mexiko bemÃ¼he sich um 'andere Arten der humanitÃ¤ren UnterstÃ¼tzung'.

Mexiko liefert nach Angaben von PrÃ¤sidentin Claudia Sheinbaum weitere HilfsgÃ¼ter nach Kuba. "Heute bricht ein Schiff mit humanitÃ¤ren HilfsgÃ¼tern nach Kuba auf", sagte die Staatschefin am Montag bei ihrer tÃ¤glichen Pressekonferenz. ErdÃ¶l werde jedoch nicht in den kommunistisch regierten Karibikstaat transportiert, fÃ¼gte sie an. Mexiko bemÃ¼he sich um "andere Arten der humanitÃ¤ren UnterstÃ¼tzung".



Das von der linksgerichteten Politikerin Sheinbaum regierte Mexiko hatte seit Februar bereits mehrere Ladungen mit HilfsgÃ¼tern nach Kuba geschickt. Darunter waren Lebensmittel, Medikamente und Hygieneartikel.



Die USA hatten ihre Sanktionen gegen Kuba in der vergangenen Woche weiter verschÃ¤rft. US-PrÃ¤sident Donald Trump will Kuba nach eigenen Worten "Ã¼bernehmen".Â



Das US-MilitÃ¤r hatte im Januar den venezolanischen PrÃ¤sidenten NicolÃ¡s Maduro gefangen genommen und in die USA gebracht. AnschlieÃŸend sorgte Washington dafÃ¼r, dass Venezuela als der bis dahin wichtigste Ã–llieferant Kubas seine Lieferungen an den Karibikstaat einstellte.



Kuba steckt in der schwersten Wirtschaftskrise seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion: HÃ¤ufig kommt es zu StromausfÃ¤llen, der Treibstoff wird rationiert.