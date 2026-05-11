US-PrÃ¤sident Donald Trump hat die iranische Antwort auf den US-Vorschlag fÃ¼r ein Ende des Iran-Kriegs als "MÃ¼ll" bezeichnet. Er habe die Stellungnahme aus Teheran nicht einmal zu Ende gelesen, weil er seine Zeit nicht damit verschwenden wolle, sagte der PrÃ¤sident am Montag in Washington. Die Feuerpause mit dem Iran habe nur noch "eine Ãœberlebenschance von einem Prozent", fÃ¼gte Trump hinzu.
Die Waffenruhe werde nur noch kÃ¼nstlich am Leben gehalten, sagte der US-PrÃ¤sident weiter: "Der Waffenstillstand ist unglaublich schwach. Ich wÃ¼rde sagen, er ist im Moment der schwÃ¤chste Ã¼berhaupt." Er verglich die Lage mit einem Arzt, der hereinkomme und sage: "Ihr AngehÃ¶riger hat ungefÃ¤hr eine Ãœberlebenschance von einem Prozent".
Bereits am Wochenende hatte Trump die iranische Antwort auf den US-Vorschlag als "vollkommen inakzeptabel" bezeichnet. Die Ã–lpreise zogen danach erneut an. Der Iran hatte nach eigenen Angaben eine Freigabe seiner durch Sanktionen eingefrorenen VermÃ¶genswerte und eine Aufhebung der US-Hafenblockade gefordert.Â
Medienberichten zufolge hatten die USA dem Iran zuvor ein einseitiges Memorandum zugestellt, auf dessen Grundlage weiter Ã¼ber eine umfassende FriedenslÃ¶sung verhandelt werden soll. Als Hauptbedingung fÃ¼r eine Einigung nannte Trump einen Verzicht des Iran auf Atomwaffen. Laut US-Medien sieht die Vereinbarung vor, dass sich Teheran zu einem Moratorium fÃ¼r die Urananreicherung verpflichtet und die USA im Gegenzug eingefrorene iranische Gelder in MilliardenhÃ¶he freigeben.
Die USA und Israel hatten am 28. Februar mit Luftangriffen auf den Iran begonnen. Teheran reagierte mit Angriffen auf Israel, mehrere Golfstaaten und US-Ziele in der Golfregion. Seit April gilt eine brÃ¼chige Waffenruhe.
Brennpunkte
"MÃ¼ll": Trump kritisiert Irans Antwort auf US-Friedensplan erneut
- AFP - 11. Mai 2026, 18:30 Uhr
US-PrÃ¤sident Donald Trump hat die iranische Antwort auf den US-Vorschlag fÃ¼r ein Kriegsende als 'MÃ¼ll' bezeichnet. Die Feuerpause habe nur noch 'eine Ãœberlebenschance von einem Prozent', fÃ¼gte er hinzu.
US-PrÃ¤sident Donald Trump hat die iranische Antwort auf den US-Vorschlag fÃ¼r ein Ende des Iran-Kriegs als "MÃ¼ll" bezeichnet. Er habe die Stellungnahme aus Teheran nicht einmal zu Ende gelesen, weil er seine Zeit nicht damit verschwenden wolle, sagte der PrÃ¤sident am Montag in Washington. Die Feuerpause mit dem Iran habe nur noch "eine Ãœberlebenschance von einem Prozent", fÃ¼gte Trump hinzu.
Weitere Meldungen
Mexiko liefert nach Angaben von PrÃ¤sidentin Claudia Sheinbaum weitere HilfsgÃ¼ter nach Kuba. "Heute bricht ein Schiff mit humanitÃ¤ren HilfsgÃ¼tern nach Kuba auf", sagte dieMehr
Gut zwei Wochen nach dem Schusswaffenangriff am Rande des Korrespondenten-Dinners mit Donald Trump hat der mutmaÃŸliche TÃ¤ter den Vorwurf eines Mordanschlags auf denMehr
Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Die Hamburger Staatsanwaltschaft hat einen Mann wegen des Verdachts der Vorbereitung eines terroristischen Anschlags festnehmen lassen. DasMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) geplanten sogenannten Redispatch-Vorbehalte kÃ¶nnten die FÃ¶rderkosten fÃ¼r dieMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) hat eine hÃ¶here Verschuldung als notwendig verteidigt, um langfristig teurere Folgen zu vermeiden.Mehr
DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Die deutschen Bausparkassen kritisieren die PlÃ¤ne von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil fÃ¼r eine staatliche "Bundesgesellschaft fÃ¼rMehr