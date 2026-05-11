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"MÃ¼ll": Trump kritisiert Irans Antwort auf US-Friedensplan erneut

  • AFP - 11. Mai 2026, 18:30 Uhr
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US-PrÃ¤sident Donald Trump
Bild: AFP

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat die iranische Antwort auf den US-Vorschlag fÃ¼r ein Kriegsende als 'MÃ¼ll' bezeichnet. Die Feuerpause habe nur noch 'eine Ãœberlebenschance von einem Prozent', fÃ¼gte er hinzu.

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat die iranische Antwort auf den US-Vorschlag fÃ¼r ein Ende des Iran-Kriegs als "MÃ¼ll" bezeichnet. Er habe die Stellungnahme aus Teheran nicht einmal zu Ende gelesen, weil er seine Zeit nicht damit verschwenden wolle, sagte der PrÃ¤sident am Montag in Washington. Die Feuerpause mit dem Iran habe nur noch "eine Ãœberlebenschance von einem Prozent", fÃ¼gte Trump hinzu.

Die Waffenruhe werde nur noch kÃ¼nstlich am Leben gehalten, sagte der US-PrÃ¤sident weiter: "Der Waffenstillstand ist unglaublich schwach. Ich wÃ¼rde sagen, er ist im Moment der schwÃ¤chste Ã¼berhaupt." Er verglich die Lage mit einem Arzt, der hereinkomme und sage: "Ihr AngehÃ¶riger hat ungefÃ¤hr eine Ãœberlebenschance von einem Prozent".

Bereits am Wochenende hatte Trump die iranische Antwort auf den US-Vorschlag als "vollkommen inakzeptabel" bezeichnet. Die Ã–lpreise zogen danach erneut an. Der Iran hatte nach eigenen Angaben eine Freigabe seiner durch Sanktionen eingefrorenen VermÃ¶genswerte und eine Aufhebung der US-Hafenblockade gefordert.Â 

Medienberichten zufolge hatten die USA dem Iran zuvor ein einseitiges Memorandum zugestellt, auf dessen Grundlage weiter Ã¼ber eine umfassende FriedenslÃ¶sung verhandelt werden soll. Als Hauptbedingung fÃ¼r eine Einigung nannte Trump einen Verzicht des Iran auf Atomwaffen. Laut US-Medien sieht die Vereinbarung vor, dass sich Teheran zu einem Moratorium fÃ¼r die Urananreicherung verpflichtet und die USA im Gegenzug eingefrorene iranische Gelder in MilliardenhÃ¶he freigeben.

Die USA und Israel hatten am 28. Februar mit Luftangriffen auf den Iran begonnen. Teheran reagierte mit Angriffen auf Israel, mehrere Golfstaaten und US-Ziele in der Golfregion. Seit April gilt eine brÃ¼chige Waffenruhe.

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