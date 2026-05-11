Wildberger rÃ¤umt Fehler bei 1.000-Euro-PrÃ¤mie ein

Karsten Wildberger am 07.05.2026, via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) hat nach dem Scheitern der geplanten 1000-Euro-PrÃ¤mie fÃ¼r Arbeitnehmer im Bundesrat Fehler der Bundesregierung eingerÃ¤umt. Zugleich verwies er auf den hohen Druck bei politischen Entscheidungen.



"Es zeigt, wie schwierig es ist, unter enormem Druck, der permanent herrscht, der auch entsprechend noch mal aufgeheizt ist von der Erwartungshaltung, zu LÃ¶sungen zu kommen", sagte Wildberger am Montag in der ntv-Sendung "Blome & Pfeffer". Wenn vieles "sehr unter Zeitdruck passiert, dann passieren auch Fehler". Das sei "keine Entschuldigung, es ist nur eine ErklÃ¤rung".



Gleichzeitig mÃ¼sse die Kritik aus Wirtschaft und Politik ernst genommen werden, so Wildberger. "Die Kommunikation muss besser laufen", sagte der Minister. Er verwies auÃŸerdem auf offene Finanzierungsfragen zwischen Bund und LÃ¤ndern. "Da braucht es noch mehr Kommunikation." Mit Blick auf die Debatte um den Bundesrats-RÃ¼ckschlag sagte der Minister weiter: "Unter extremen Drucksituationen, da muss man achtgeben, dass man sich nicht zu sehr treiben lÃ¤sst. Das sage ich natÃ¼rlich auch selber in den Spiegel guckend als Teil dieser Regierung."

