Erdogan-Rivale Imamoglu weist SpionagevorwÃ¼rfe vor Gericht in Istanbul zurÃ¼ck

UnterstÃ¼tzer Imamoglus bei einer Demonstration im MÃ¤rz

Der inhaftierte Istanbuler BÃ¼rgermeister Ekrem Imamoglu hat die gegen ihn erhobenen SpionagevorwÃ¼rfe vor Gericht zurÃ¼ckgewiesen. 'Das ist alles MÃ¼ll', sagte der 55-JÃ¤hrige am Montag zum Auftakt des Verfahrens in Istanbul Ã¼ber die Anklageschrift.

Der inhaftierte Istanbuler BÃ¼rgermeister Ekrem Imamoglu hat die gegen ihn erhobenen SpionagevorwÃ¼rfe vor Gericht zurÃ¼ckgewiesen. "Das ist alles MÃ¼ll", sagte der 55-JÃ¤hrige am Montag zum Auftakt des Verfahrens in Istanbul Ã¼ber die 159-seitige Anklageschrift. Falls Spionage stattgefunden habe, sollten der Geheimdienst MIT und alle zustÃ¤ndigen Nachrichtendienste hervortreten und der Nation "ein einziges konkretes Dokument" vorlegen, sagte Imamoglu.



Die Staatsanwaltschaft wirft dem als wichtigster politischer Gegner von PrÃ¤sident Recep Tayyip Erdogan geltenden Imamoglu und drei weiteren Angeklagten vor, Millionen persÃ¶nlicher Daten von Einwohnern Istanbuls an auslÃ¤ndische Geheimdienste weitergegeben zu haben.



"Ist es ein Verbrechen, die Wahl in Istanbul zu gewinnen und in der Politik unseres Landes mitzureden?", fragte Imamoglu vor Gericht. Das Verfahren sei politisch motiviert. "SchÃ¤men Sie sich, Herr Vorsitzender", sagte Imamoglu zum Vorsitzenden Richter und fÃ¼gte an, er habe "keine einzige Seite" der Anklageschrift gelesen und werde dies auch nicht tun.



Die Menschenrechtsorganisation MLSA, die den Prozess beobachtet, verÃ¶ffentlichte Imamoglus Ã„uÃŸerungen im Onlinedienst X.



Imamoglu sitzt seit MÃ¤rz 2025 in Haft. Er war wenige Tage vor seiner geplanten Nominierung zum PrÃ¤sidentschaftskandidaten der oppositionellen CHP festgenommen worden. Seit dem 9. MÃ¤rz steht er zudem in einem groÃŸangelegten Korruptionsverfahren mit 413 Mitangeklagten vor Gericht. Ihm werden dort 142 Straftaten zur Last gelegt. Bei einer Verurteilung drohen Imamoglu mehr als 2400 Jahre Haft.



Imamoglu und seine AnhÃ¤nger werfen der tÃ¼rkischen Regierung vor, hinter den Verfahren zu stecken. Diese seien nur angestrengt worden, um Imamoglus Kandidatur bei der PrÃ¤sidentschaftswahl 2028 zu verhindern.